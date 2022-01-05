特企／GCS職業電競隊推出首款NFT選手卡 掀搶購熱潮！
Bikertopia Esports（BRO)為參與傳說對決GCS職業賽的電競隊，於2021年加入後為GCS職業聯賽注入一股新的活力，磨合了一個賽季的「BRO」，今年除了挑戰一連串嶄新的賽事外，更導入了區塊鏈的技術，搭上元宇宙的浪潮，推出第一款職業電競隊NFT數位選手卡，第一波將於農曆年前發行！
NFT全名「非同質化代幣」（Non-Fungible Token），與虛擬貨幣不一樣，每一個NFT都是獨一無二的，近年也被用來做加密收藏，以區塊鏈公開透明且不可竄改的特性，將選手卡牌等藝術創作的交易紀錄都上鏈保存，以確保所有權的真實性，排除收藏藝術創作經常遇到造假和仿冒的疑慮。而「BRO」也企圖將電競選手與周邊商品搭配電競隊項目結合轉換成NFT，將電競產業植入元宇宙。
隨著2022年的到來，傳說對決電競賽事也將邁入新的高度，不但首次被納入2022年杭州亞運正式項目，傳說對決職業電競世界賽AWC今年更是打破手遊電競賽事獎金池紀錄，總獎金提升為1000萬美金（約新台幣2.7億）的天文數字。「BRO」透過NFT數位選手卡的推出，不但讓粉絲有機會直接支持電競產業和喜愛的選手，收藏的NFT數位選手卡更有機會在多元賽事的推波助瀾下，更顯其珍稀性和收藏價值！而為了讓一般民眾更容易接觸到NFT與更了解戰隊近況，也將與立碁電子(8111)旗下的立瑪智慧販賣機合作，在全台灣各社區的智慧販賣機都可以購買到「BRO」電競隊的相關周邊限量商品。
「Bikertopia Esports」推出的第一款職業電競隊NFT數位選手卡，預計將在台灣電競界、投資收藏界掀起一波搶購熱潮！