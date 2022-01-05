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菲律賓防疫禁令引恐慌　退燒止痛藥遭瘋搶缺貨

▲菲國政府5日對大馬尼拉都會區實施管制禁令。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲國政府5日對大馬尼拉都會區實施管制禁令。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-01-05 18:45:04

菲律賓疫情警報大響，菲國政府5日對大馬尼拉都會區實施管制禁令，未接種疫苗的民眾在非必要情況下不得外出。這引發當地民眾恐慌，開始瘋搶退燒、止痛藥，導致這類藥品大缺貨。

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菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的發言人諾格拉利斯（Karlo Nograles）4日發聲明宣布，馬尼拉周遭省份包括布拉坎省（Bulacan）、甲美地省（Cavite）及黎薩省（Rizal）已列入第3高等級警戒。據悉，未接種疫苗的民眾除購買日常必需品、活動筋骨或就醫外，不得外出；多個場所如餐廳、公園、教堂及美容院也將進行人數控管。

禁令頒布後也引發一些搶貨現象。菲律賓有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，奎松市（Quezon）和瑪莉其娜市（Marikina）的多間藥局內，較為知名、含有乙醯胺酚（Paracetamol）成分的退燒止痛藥如Biogesic、Tempra和感冒藥物Bioflu、Neozep等，都被一掃而空。

除了大馬尼拉地區，距離較遠的蘇比克灣區也出現藥品缺貨的現象。蘇比克灣台商協會秘書長張哲嘉表示，馬尼拉地區的藥局內，Biogesic及Tempra等廠牌退燒止痛藥缺貨，受親友委託幫忙在蘇比克購買，但今早跑了多家藥局也都缺貨，只好改買其它廠牌。

對此，菲國貿工部長羅培茲（Ramon Lopez）表示，這次的現象是因為部分藥品製造商去年12月暫停供貨所導致，但市上還有很多替代廠牌，這類藥品並沒有缺貨。

菲國4日新增病例5434例，累計確診286萬1119例，51604人死亡。另外，陽性率也創新去年9月中來新高，去年12月15日僅0.8%，現在達26.5%。

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