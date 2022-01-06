吳姍儒當街狂喊「我爸是憲哥」 只為贏得偶像劇男神芳心
節目《小明星大跟班》這次邀請張棋惠、舒子晨一同討論「那些年我追過的偶像，他們當年真的紅到爆」主題，主持人吳姍儒（Sandy）透露曾為了拿到周渝民（仔仔）的簽名，讓向來不提自己是星二代的她，直接在大馬路上高喊：「我爸爸是吳宗憲！」
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-06 11:30:00
吳宗憲在演藝圈的份量，可說讓女兒們一圓近距離接觸偶像的夢，他爆料曾帶二女兒去看S.H.E演唱會，還能坐在「搖滾區」，讓二女兒興奮到缺氧昏倒，最讓吳宗憲哭笑不得的是二女兒Vivian的反應，他笑說：「睜開眼第一句話還問我演唱會結束了嗎？」吳姍儒也幫忙補充：「老爸竟要求S.H.E在節目中公開向二女兒道歉，超荒謬！我妹還因此錄到一段S.H.E在節目上說『Vivian Sorry』！」
舒子晨自曝只要偶像Energy有開演唱會，一定每場都到，而當時只是國中生，為了省錢買門票，還刻意把營養午餐的錢省下來，真的餓到不行時，竟然還會去偷同學的便當吃。舞藝精湛的舒子晨，坦言會開始學舞蹈，就是因為Energy成員之一的牛奶，開了一間舞蹈教室：「我為了看他就去那邊學跳舞，每次去根本沒有心想要練舞，都是想要看牛奶在不在。」
張棋惠對安室奈美惠的喜愛則讓全場驚呼，她表明無法接受任何人批評她的偶像：「我覺得她跟我很像好朋友，即便她跟我完全不認識，但她的事我都知道。」吳宗憲則提問：「但她所有妳都關心，而妳的所有她都不鳥妳！」這話讓張棋惠瞬間爆氣反駁：「她知道！當一個這麼棒的巨星，她一定會知道她的粉絲在想什麼！」而更瘋狂的行為，還有張棋惠和安室奈美惠的偽交換日記：「有個插畫家叫凱西，她有很多對話框的筆記本，我就會把凱西的名字改成安室，然後另一個改成棋惠，全部都是我跟安室的對話，例如說我今天吃了什麼，妳在那邊過得好嗎？」還自豪地分享替安室奈美惠做的新聞剪貼簿。