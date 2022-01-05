北市春節收治確診者分三階段 柯文哲：110人內集中收治
台灣新冠肺炎疫情近日來因為桃園機場清潔人員感染，以及北市防疫旅館群聚感染，也讓本土確診案例不再掛0。由於適逢春節期間，外界也擔心這波返鄉潮可能會造成疫情破口。對此台北市長柯文哲今（5）日表示，北市府上午已經召開過防疫會議，定調若在春節期間出現確診者，將會依三階段進行收治。
記者丁上程／台北報導
2022-01-05 17:40:51
柯文哲表示，北市防疫旅館內群聚感染的情況發生後，北市府也已經開始針對防疫旅館狀況進行檢討。除了原本群聚感染的防疫旅館外，另外檢查出有2間防疫旅館不符合相關規範，已經詢問是否要退場，或是針對相關設備進行改善，目前針對北市164家防疫旅館持續進行體檢，目前已經有78家完成檢驗。據北市府預估，將會在兩週內完成所有旅館的檢查，並針對不符合規定的旅館進行輔導改善或安排退場。
至於農曆春節期間若出現大規模感染，柯文哲表示，今日上午的市府防疫會議也拍板，只要確診人數少於110人，就會集中收治在聯合醫院和平院區與三軍總醫院。柯文哲強調，如果兩家醫院就可以擋住，那就讓其他醫院正常運作，但若確診者很多則有新策略，畢竟照顧確診者需要耗費較高醫護人力，一般來講得乘以1.5倍人力，包括穿脫衣服、分艙分流等，且也不希望照顧確診者的醫護再照顧一般病人，很容易交互感染。
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