遭批不為萬華說話　林昶佐：我是發聲最大的民代

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭大平表示，當時衛福部次長石崇良說萬華是防疫破口，林昶佐沒有去怪石崇良，卻怪國民黨獵巫，更在立法院附和執政黨，反對公開3+11的紀錄，平常沒有關心地方，極力護航執政黨。林是被政治耽誤的閃靈歌手，他是林早就辭職回家了。
林昶佐回應，去年疫情衝擊台灣後，對他的罷免就從那時候開始，當時萬華醫療院超載，確診人聯絡不到救護車、病床，隔離者也需要生活幫助，他與地社區朋友、議員、里長送出數千便當、物資協助需要幫助的人。
林昶佐還說，當時快篩站、疫苗接種站，冷氣、帳篷都趕快去處理，有人問他為何不回擊指控，但他接到很多緊急案件的電話，還要面臨紓困、振興，他沒有太多時間為自己辯駁。
林昶佐指出，他上任後在地服務案件6198件，受公督盟評鑑6次優秀立委，去年公民評鑑全國第1名。疫情期間確診、隔離、弱勢家庭、送藥等服務共有903件，也跟指揮中心爭取11萬多劑疫苗舒緩熱區需求。
鄭大平則說，媒體去年7月做民調，台北市8名立委林昶佐是最後1名，僅得2分是「2分立委」，新加坡有媒體也說網紅立委林昶佐的演藝表演與政治不能相等量，也批評民進黨透過低成本網路聲量贏得選舉。
鄭大平表示，最近很多民進黨民代來到中正、萬華，已經是晚了半年，應該在疫情的時候來，就沒有當時的萬華破口。上周香港藝人何韻詩被捕，林昶佐馬上聲援，但疫情的時候怎麼沒有，比恐龍還慢，到現在都還沒反應過來。
林昶佐說，他沒有反對3+11的調查，當初立法院朝野4個黨團全部有共識，要求行政院調查、提出報告，再交給立法院監督有無隱匿或錯誤，並且質詢蘇貞昌，他沒有反對過，且第一時間就支持。
林昶佐表示，罷免團體不會喜歡他，因為覺得他是綠色，不喜歡他的意識形態，雖然有些想法不盡相同，但他們都是中正、萬華一份子，能不能先把不一樣地方放到一邊，他過去服務案件也不會先問黨派、顏色。
林昶佐指出，若整天卡在某個不一樣地方、想法，彼此糾纏然後「你罷我、我罷你」，不願意讓工作正常持續下去，者對台灣不是正常、美好的民主應該要有的樣貌。