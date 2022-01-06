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黃小柔陷憂鬱症　女兒「1貼心舉動」讓她感動泛淚  

▲黃小柔揮別憂鬱症陰霾，帶女兒逛展覽。（圖／寬宏藝術提供）
▲黃小柔揮別憂鬱症陰霾，帶女兒逛展覽。（圖／寬宏藝術提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-01-06 13:30:00

《阿奇幼幼園特展》開展半個月以來，每日吸引大批粉絲們朝聖，前陣子在臉書吐露罹患憂鬱症的黃小柔，5日特別帶著愛女小桃前來松山文創園區逛展轉換心情，平時就喜歡帶孩子到處逛逛走走，她特別推薦展覽裡的飛天氣球、旋轉木馬等遊樂設施，可以玩一整天，最重要的是大人小孩可以一起乘坐，能夠創造爸媽與小孩共同的美好回憶！

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▲黃小柔帶著女兒小桃玩遍展覽裡的12款徽章關卡。（圖／寬宏藝術提供）
▲黃小柔帶著女兒小桃玩遍展覽裡的12款徽章關卡。（圖／寬宏藝術提供）

黃小柔說，去年是非常疲憊的一年，明明很滿意現在的生活，卻還是會感到不快樂、沮喪、甚至不想動，幸好有家人朋友的陪伴，能夠一步步走出來，新的一年開始，除了身體健康，她還希望能夠在過年時逛遍台北各大景點。被問到小桃平常有沒有做過貼心舉動時，小桃主動餵小柔吃餅乾，她感動地說：「像這樣就很感動，她什麼都會幫我留一份，在外面走遠了也一定會回頭看看我」。

黃小柔帶著女兒玩遍展覽裡的12款徽章關卡，一起動手製作樂器、氣墊迷宮、摺一艘小船前行、搭乘大型飛天氣球等，留下精彩體驗。要回家時女兒還問小柔「為什麼要回家？」童言童語引發現場一陣笑聲。小柔也分享她和小桃的祕密約定，就是每次出門一定會帶她吃一隻冰淇淋，創造開心的記憶，看到小朋友開心大人就很滿足了。

▲黃小柔特別推薦飛天氣球、旋轉木馬，可以大人小孩一起玩。（圖／寬宏藝術提供）
▲黃小柔特別推薦飛天氣球、旋轉木馬，可以大人小孩一起玩。（圖／寬宏藝術提供）

小柔也透露帶小孩逛展的小撇步，就是把他們打扮得非常誇張，就會很好認，像小桃就穿一身粉紅蕾絲，遠處就可以看到小孩的身影，也呼籲爸媽們可以帶小朋友來《阿奇幼幼園特展》盡情放電，雖然小朋友四處亂竄媽媽會累得要死，但回家後就會秒睡囉！展覽即日起3/1 在松山文創園區3號倉庫展出，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)。

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