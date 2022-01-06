4歲女「要當爸爸的老婆」　張翰聽到原因不捨

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楊宗樺劇中與劉敬是射箭隊員，兩人開拍前曾接受一個月的訓練，楊宗樺還要練習伏地挺身，他形容：「射箭用的肌肉跟平常不同，如果沒練會擔心跟一旁真的選手相差太遠。」最後劇組讓他們使用女子選手的弓，「不然真的拉不滿。」楊宗樺戲中飼養一隻白文鳥「太平洋」，開拍前真的養了牠一個月，還去請教養鳥的同學：「怎麼樣讓牠到你手上取食？」一連餵了3周，真的成功讓白文鳥飛到手上吃東西，他感動地說：「當下我真的哭出來。」拍攝結束後還是將鳥送回，他形容：「這樣我才能真正走出角色。」
《小緯》以女性角度切入家庭問題，陳雪甄沒有猶豫，很快就答應接戲，演活了一個在尋子過程呈現各種焦心面貌的母親。陳雪甄劇中是保險業務員「劉娟」，劇末一場與前夫、學校老師交談後，她心繫孩子泣訴的獨白戲，令人心疼，她表示，在家準備這場戲時就常哭到無法停止。戲外同樣為人母，陳雪甄說，很能感同身受地理解一個母親想做自己，卻又擔心自己不是好媽媽，但又覺得自己可以的複雜心理。陳雪甄認為，劇中台詞會刺激自己反思親子相處，「現在可以努力給小孩足夠的愛，但當他未來成長過程，或許各自都會面臨到無法掌握的事」，同樣令她感到不安。
劇中角色對前夫有諸多不解跟不耐，常一見面就爭吵；陳雪甄卻覺得私底下的張翰：「說起話來安心感十足，很像水獺或大白熊，暖暖的。」即使演出經驗豐富的她，每次遇到吵架戲都頭痛萬分，她笑說：「很難！彩排時我真吵不起來，開機前常要很專注地在3秒內把討厭一個人的感覺給拉上來。」張翰則笑稱：「雪甄從頭到尾的戲都是臭臉，後來對戲一喊卡，都會跟她開個玩笑，讓她稍微抽離一下緊繃的情緒跟臉部肌肉。」