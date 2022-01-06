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4歲女「要當爸爸的老婆」　張翰聽到原因不捨

▲張翰（左）、陳雪甄飾演離婚夫妻 循線查找兒子的蹤影。（圖／公視）
▲張翰（左）、陳雪甄飾演離婚夫妻 循線查找兒子的蹤影。（圖／公視）

記者羅凌筠/台北報導

2022-01-06 08:30:00

張翰、陳雪甄、楊宗樺、導演龔秋蓉昨（5日）出席公視人生劇展《小緯回來過，在他離開之後》記者會，探討青少年與家庭連結及同儕相處真實樣貌，張翰、陳雪甄都是為人父母，私下怎麼跟子女相處？張翰說，他女兒4歲，但卻想像個小大人地說「要當爸爸的老婆」，他跟太太一聽傻眼，女兒才說「當老婆就不會被罵」。原來張翰常因為小孩吃飯習慣問題，讓他發脾氣，他表示：「女兒不喜歡吃冷的食物，可是又邊吃邊玩，一頓飯要吃一小時。」加上疫情期間大家都待在家，大眼瞪小眼，久了難免會有情緒，他對女兒的反應感到心疼。

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陳雪甄則是有7歲小孩，也還會要人餵，她說「多半是為了撒嬌」；她跟兒子相處不錯，但會提醒小孩：「一個人在外面雖然要勇敢，但是如果有事，還是要回來告訴媽媽。」避免關係的疏離。張翰也提到教育、教養其實有點難，女兒現在多半是媽媽帶，他有時擔心管教太嚴格，覺得女兒不會想積極分享她的心情，也怕關係沒有即刻修補，會變成習慣，「以後會更難瞭解他們的內心世界。」

▲楊宗樺飾演在社會安全網破口落失的青少年小緯。（圖／公視）
▲楊宗樺飾演在社會安全網破口落失的青少年小緯。（圖／公視）
楊宗樺劇中與劉敬是射箭隊員，兩人開拍前曾接受一個月的訓練，楊宗樺還要練習伏地挺身，他形容：「射箭用的肌肉跟平常不同，如果沒練會擔心跟一旁真的選手相差太遠。」最後劇組讓他們使用女子選手的弓，「不然真的拉不滿。」楊宗樺戲中飼養一隻白文鳥「太平洋」，開拍前真的養了牠一個月，還去請教養鳥的同學：「怎麼樣讓牠到你手上取食？」一連餵了3周，真的成功讓白文鳥飛到手上吃東西，他感動地說：「當下我真的哭出來。」拍攝結束後還是將鳥送回，他形容：「這樣我才能真正走出角色。」

▲新銳女導演龔秋蓉自編自導《小緯回來過，在他離開之後》。（圖／公視）
▲新銳女導演龔秋蓉自編自導《小緯回來過，在他離開之後》。（圖／公視）
《小緯》以女性角度切入家庭問題，陳雪甄沒有猶豫，很快就答應接戲，演活了一個在尋子過程呈現各種焦心面貌的母親。陳雪甄劇中是保險業務員「劉娟」，劇末一場與前夫、學校老師交談後，她心繫孩子泣訴的獨白戲，令人心疼，她表示，在家準備這場戲時就常哭到無法停止。戲外同樣為人母，陳雪甄說，很能感同身受地理解一個母親想做自己，卻又擔心自己不是好媽媽，但又覺得自己可以的複雜心理。陳雪甄認為，劇中台詞會刺激自己反思親子相處，「現在可以努力給小孩足夠的愛，但當他未來成長過程，或許各自都會面臨到無法掌握的事」，同樣令她感到不安。

劇中角色對前夫有諸多不解跟不耐，常一見面就爭吵；陳雪甄卻覺得私底下的張翰：「說起話來安心感十足，很像水獺或大白熊，暖暖的。」即使演出經驗豐富的她，每次遇到吵架戲都頭痛萬分，她笑說：「很難！彩排時我真吵不起來，開機前常要很專注地在3秒內把討厭一個人的感覺給拉上來。」張翰則笑稱：「雪甄從頭到尾的戲都是臭臉，後來對戲一喊卡，都會跟她開個玩笑，讓她稍微抽離一下緊繃的情緒跟臉部肌肉。」

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