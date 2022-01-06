外籍學生首次參與TEDx　菲律賓策展人曝心聲

《四方報》報導，義守大學首次舉辦TEDx（TEDx-IShou University）英文短講活動，由「國際及兩岸事務處」與學生團隊策展規劃，從申請證照、人員培訓、視覺設計到宣傳行銷等，全由師生一手包辦，並以「突破現狀 重獲自由」為主題。當天，由四位來自不同國家的外籍學生，每人帶來長達18分鐘的英文演說，他們分享生命經驗、自我突破的心路歷程，傳達不同的思維。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-06 17:00:00
來自菲律賓的盧忠人擔綱策展人，他很感謝學校投入資源大力支持，透過活動舉辦，提供師生多元文化體驗，舞台營造十分精緻，讓學生們能夠暢聊自己的人生故事。受邀出席的聖文森及格瑞那丁大使館公使威爾森表示，在臺灣很少會有以英文為主的TEDx，義大運用國際化校園優勢舉辦全英文的TEDx活動，非常有意義。
在這次的TEDx中，總共有4位講者接棒登場，來自聖文森及格瑞那丁的羅啟信目前就讀「智慧科技學院」智慧化自動控制英語學士學位學程，他專研理工專業，但在自己的國家卻是一位藝術家，擁有斜槓人生的他分享了很多豐富的故事。
義守大學副校長林麗娟則表示，活動舞台佈置和氛圍，讓講者像明星一樣在台上閃閃發光，擔任講者的學生能培養表達能力和自信心，而台下學生更能藉此開拓國際視野，這就是教育的意義，讓大家更好。