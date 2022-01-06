強化與立陶宛合作 台灣將設2億美元「中東歐投資基金」
歐洲國家立陶宛因為允許我國設立以台灣為名的代表處，遭受來自對岸的政治與經濟脅迫。日前立陶宛總理在受訪時表示，允許我國以「台灣」名義在立陶宛設立代表處是個錯誤，更稱立陶宛外交部的決定導致與中國關係惡化。而為了展現台灣與立陶宛政府深化合作的決心，駐立陶宛台灣代表處召開線上記者會，宣布將設立2億美元規模的「中東歐投資基金」，投資在台灣與立陶宛均認為對雙方有利經濟與科技發展戰略意義的產業，協助兩國產業共同提升競爭力。
記者丁上程／綜合報導
2022-01-06 14:33:43
外交部方面表示，為持續向立陶宛政府、人民與企業展現我國與立陶宛深化經貿連結與實質關係的決心，駐立陶宛台灣代表處於舉行線上記者會，有超過20家當地媒體參加，記者會由黃鈞耀代表主持。為彰顯我國政府對立陶宛珍貴情誼的高度重視，外交部政務次長曾厚仁應邀出席，共同向立陶宛當地及國際媒體發聲。
而在會中，黃鈞耀宣布，台灣將設立2億美元規模的「中東歐投資基金」，投資在台灣與立陶宛均認為對雙方有利經濟與科技發展戰略意義的產業，協助兩國產業共同提升競爭力。投資領域初步鎖定半導體、生技、雷射等領域，具體細節將由雙方相關部會共同討論商定。
黃鈞耀直言，台灣將積極推動在包括雷射、技術合作等關鍵產業的對接與合作。我國政府及民間也一直持續協助立陶宛遭中國打壓的消費性商品可以儘快轉移到包括台灣在內的新開拓市場。台灣將持續與立陶宛站在一起，展現台灣力挺自由民主盟友的決心。
外交部在會後表示，台灣與立陶宛是共享自由民主的天生夥伴，我國重申在自由民主的共享價值上，深化台立雙邊關係的決心堅定不移，將持續加強各領域的交流合作，共同打造國際民主供應鏈，增進全球民主夥伴的繁榮與韌性。