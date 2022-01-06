確診清潔工連5天去歌友會！柯文哲：大規模破口會是聚餐
桃園機場清潔工與防疫計程車司機的群聚感染狀況持續擴大，確診數目前還在持續向上增加。而其中一名確診的女清潔員，被爆出連續五天前往中壢區榮民南路上的金嗓歌友會用餐與唱歌，還曾參加800多人在場的跨年活動。引發民眾擔憂疫情大爆發。台北市長柯文哲6日表示，真正會造成大規模破口的還是聚餐，但北市會密切觀察。
記者丁上程／台北報導
2022-01-06 15:04:57
柯文哲今（6）日上午出席花卉冷鏈供應體系記者會，會前接受媒體訪問時，被問到有機場清潔工連去5天金嗓歌友會，恐怕將形成防疫破口，而北市是否會針對大型聚餐場合做控管？柯文哲說，防疫真正會造成大規模破口的還是聚餐，特別是現在的卡拉OK場合。
柯文哲表示還是那句話，「我們會密切觀察啦！」但像是美國完全不管、有些國家嚴格管制，老實說這條沒有標準答案，且台灣現階段與2021年5月不太一樣，有一定程度保護力，有時候下命令會對經濟造成很大影響，「我主張嚴密監測，有問題就來發布，用新常態生活來應付目前疫情，我也不認為我們可以永遠鎖國下去。」
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