消保處抽驗網購果乾果醬 2件宣稱「天然」竟是加工品
行政院消保處去年9月到10月初，從網路電商平台採購25件市售果乾及果醬，進行防腐劑及甜味劑檢驗，結果採檢的25項全部合格，不過針對食品包裝標示進行查核，卻發現有8件不合格，其中良食生活販售的「天然酸櫻桃果醬」以及愛蜜莉販售的「檸檬鳳梨果醬」，外包裝標示宣稱「天然」，但產品是經加工而成，並不符合天然的定義。相關不合格產品，已移請地方政府衛生機關依法處理，若限期未改正，最重可罰400萬元。
記者張勵德/綜合報導
2022-01-06 16:11:58｜2022-01-06 16:12:27
消保處表示，由於受到疫情的影響，民眾為減少出門採購，網購果乾與果醬已成為一種消費選擇。為維護消費者權益，行政院消保處網購13件果乾及12件果醬共25項產品，進行品質檢驗及標示查核。品質檢驗部分，25件樣品的防腐劑及甜味劑均未檢出。但近一步檢視樣品包裝標示，共有8件不合格，其中有7件標示不符合規定，包括有效日期為標示、營養標示內容量單位不一致、負責廠商名稱及地址資訊不完整等。另有兩件標示不實、誇張或易生誤會，良食生活販售的「天然酸櫻桃果醬」以及愛蜜莉販售的「檸檬鳳梨果醬」，外包裝標示宣稱「天然」，但產品是經加工而成。
消保處強調，未依規定標示違反《食安法》第22條規定，可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，可依法命其限期改正。至於標示不實、誇張或易生誤解之標示者，違反《食安法》第28條規定，依同法第45條規定可處4萬元以上400萬元以下罰鍰，亦可命其限期改正。
消保處提醒消費者，在網路下訂前，應檢視商家有無清楚標示商品資訊、有無實驗室檢驗報告、商家上架時間長短及其他消費者回饋訊息。如果不想吃到加工產品，可多加選購具有「有機農產品」及「產銷履歷」標章之果乾或果醬，才能買得安心，吃的也放心。