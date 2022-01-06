肉泥也收服不了！兇貓看診「武力高強」 壯漢討饒：救命
真是辛苦了！許多貓咪是典型家貓，除了熟悉的房間，到達陌生的地方就會立刻心慌、害怕，導致脾氣暴躁、攻擊性強。土耳其的這家動物醫院就收到一隻火氣很大的貓，即便拿出肉泥都無法誘惑牠，強力掙扎下讓壯漢獸醫都忍不住討饒，與一旁人員喊話「救命！快幫幫我！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 21:00:39
土耳其的這家動物醫院，常常在Youtube上分享自己服務過的動物，顧客有貓、有狗，非常療癒。不過偶爾仍會遇到相當膽小的貓，像是影片中的這隻賓士貓，就是將對陌生地方的恐懼化為攻擊，大聲地對獸醫師們咆哮，獸醫師不停祭出招式，一下拿肉泥引誘，一下用布蓋住貓的雙眼試圖將之冷靜，可在牠的蠻力之下，招式一秒被化解，讓戴著防護手套的壯漢，再試圖抓住牠的同時，不停向鏡頭外的人求救「牠實在太強壯了！快幫幫我！」
最後是兩名男子壓制下，由另一名女獸醫協助修剪指甲，這才將這一趟驚險的服務做完，眾人留言「那隻貓的內心有老虎的精神。」、「難以置信的耐心，非常尊敬這些獸醫！」、「我喜歡貓一拳把毛巾拉開的樣子！牠真的又快又敏捷XD」、「真是個憤怒的小傢伙」。 （編輯：李惠婷）