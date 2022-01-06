3因素牽動！外銀看今年油價　估在80至90美元區間震盪

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瑞銀進一步分析，今年石油需求預計每日增加340萬桶，全年平均需求為1.002億桶／日，略高於2019年均值。雖然新變異株可能令部分國家再次實施出行限制，但相信一些國家已經或將會學習與病毒共存，因此降低大規模及長時間施加出行限制。
此外，跟去年類似的是，各國的石油及相關產品需求不會均衡回升，美國及歐洲料將支撐經合組織（OECD）的石油消耗。在中國大陸及印度的支持下，新興亞洲料占非OECD近60%石油需求。
瑞銀提到，在石油產品中，由於越來越多國家將開放跨境旅遊，航空燃料需求今年可能快速增長，但全年需求估計仍低於疫情前的水平約15%。相信要待2023或之後，航空燃料需求才全面恢復，主因國際旅遊今年難以全面重啟。儘管如此，瑞銀認為液化石油氣等其他石化需求高速增長，加上汽油等陸路運輸需求，抵銷了航空燃料的影響。
此外，石油輸出國組織及聯盟（OPEC+）仍執掌石油供應權。瑞銀指出，不僅為應對需求增長，OPEC+本身也有增產的意願，估計今年石油供應每日增加490萬桶，去年市場出現供不應求150萬桶／日，但今年情況應較為平衡。由於OPEC+仍每月開會，並繼續謹慎的政策管理，以避免石油供應過多。
由於過去行業投資不足，部分OPEC+國家已經或即將面臨難以增產的問題，因此每月實際產油量可能低於組織目標。目前OPEC+計劃每月增產40萬桶／日，最終或實現約20萬至30萬桶／日。也因此，組織的閒置產能料將下降至低點。
因此，總體而言，瑞銀認為在強勁的需求增長、低庫存及閒置產能減少下，預計石油市場今年將較去年平衡或傾向緊張，但最終取決於OPEC+的行動，預估布倫特油價今年料在80至90美元區間震盪。