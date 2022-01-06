嘉義高商單親新二代翻轉人生！考取台大會計系成創校首位
《四方報》報導，嘉義高商今年特殊選才入學表現亮眼，國立大學錄取率達69%創新高，2名應屆畢業生蕭依蘋和蔡巧如分別考上台大和清大，校長林義棟日前舉行記者會，恭祝學生金榜題名，並大讚她們積極向學、為個人及學校爭光。其中，蕭依蘋為新住民之女，年幼喪父的她自小就懂事爭氣，成績優異，今年成功考取台大會計系，讓學校老師和母親都感到驕傲。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-06 20:25:42
綜合媒體報導，現就讀嘉商國貿科的蕭依蘋為新住民之女，媽媽是中國廣西新住民，由於爸爸在她國小二年級時心肌梗塞過世，家中經濟重擔落到媽媽身上，由她獨自經營燒臘店，拉拔蕭依蘋和罹患罕見疾病、就讀高一的弟弟長大。
從小積極向學的蕭依蘋成績向來優異，國中就讀北興國中時就是數理資優班學生，憑藉優異的成績本來可上嘉義女中，但為了家中經濟考量，她選擇至嘉義高商就讀，領取5萬元獎學金補助。貼心的她除了顧好學業，平時也會幫忙家務和照顧弟弟，並將獎學金存下預備大學學費支用，其餘則補貼家用，如此懂事讓媽媽相當欣慰。
如今蕭依蘋成功考取台大會計系，成為創校以來首位錄取台大會計系的學生，也是第3位考取台大的學生，為校爭光；媽媽也開心地在燒臘店門口貼上紅榜與顧客分享喜悅。蕭依蘋表示，希望未來能順利考取會計師，並幫助更多新住民子女完成學業。校長林義棟也表示，校方正尋求爭取社會資源，協助她完成大學學業。