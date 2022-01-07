路斯明隔離暴瘦5公斤　斜槓副業「上癮了」

路斯明昨（6日）出席《國際橋牌社2》線上聯訪，日前因工作從新加坡返台，目前正在防疫旅館隔離，每天幾乎都至少運動1.5小時，靠飛輪運動瘦了5公斤，談起在防疫旅館的生活，路斯明大嘆：「真的太痛苦了。」自嘲像寵物，一天餐餐都很準時，每天都很期待門鈴送餐的聲音。從去年平安夜開始隔離，再加上前面工作時間，已經離開家人將近兩個月，他表示：「這是第一次離開他們這麼久時間，只能每天視訊、打電話。就連聖誕節、跨年也是在也是自己在旅館中與家人一起視訊度過，因為房間訊號比較差，跨年倒數還晚了他們5秒鐘。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-01-07 13:20:00｜2022-01-07 13:37:43
不僅如此，路斯明在這期間還偶然開啟了副業當起表演老師，透露目前正在幫一位新加坡朋友上表演課，說道：「剛好這朋友很愛演戲但沒有受過任何訓練，希望能幫他找到演出的機會，本來沒想太多，但做完這次以後，覺得好像對教學有上癮，如果對他們真的有幫助的話，會非常樂意繼續做下去。」他表示自己的教學風格比較非主流，主要在引導對方探索自己，形容「其實很像是在上心理課」，笑稱這是防疫隔離的意外收穫。
路斯明劇中飾演出身台南百年家族的黑二代，向蔡阿炮苦學台語，「我自己相當欣賞艾爾帕西諾（Al Pacino）在電影《教父》角色麥可柯里昂，這兩個角色背景其實也很相似，所以我就有偷偷在自己的表演中融入麥可的一些小動作，這件事連導演跟製作人都不知道。」另外還有參考堪稱間諜特務中最經典角色「007」，路斯明坦言：「我最喜歡的是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）詮釋的007，除了帥氣以外，也加入更多的人性在角色中。」
路斯明與飾演父親與弟弟的林義芳、楊子儀，以及范宸菲、楊烈、陳家逵、楊小黎等人有多場對手戲。其中提到與范宸菲曾共演過戲劇《荼蘼》，但這次是第一次有對手戲，一合作就感覺彼此默契很好。之前訪問曾提到宸菲在試戲時，情緒都會先有所保留，笑稱藏一手這招應該是有跟他學的，表示：「她應該也知道我會保留一點，所以她自己也保留一點，這樣最後成果才會好看。」並大讚范宸菲是個學習能力強、反應又快的演員。