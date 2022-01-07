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台灣大學公共衛生學院范僑芯講師說明，美國因聖誕、跨年假期剛結束，人民境內移動幅度大，單日確診數屢創新高，高達108萬人，使得住院、ICU人數大幅增加，醫療量能再度陷入緊繃狀態。
而美國為了避免醫護工作人員短缺，也於去年（2021年）頒布緊急指南，宣布無症狀醫護人員，於檢測陰性後7天內可返回工作崗位；以及完整接種過疫苗的醫護人員，在接觸確診個案後仍不需隔離，僅需於接觸後2/3/5/7天進行檢測，但范僑芯講師強調，實施後觀察近一週以來醫護人員確診比例，發現有明顯上升趨勢。
分析一個月內境外移入案例 Omicron、Delta佔比逾九成
根據美國CDC報告指出，美國Omicron確診者比例於去年12月底即已達59%，台灣大學公共衛生學院張維容博士表示，近一個月來台灣境外移入512名個案經基因定序結果分析後，發現確診Omicron病毒株比例約佔54%；Delta佔45%左右。Omicron多自美國及英國傳入，而Delta案例則多來自越南、柬埔寨等東南亞國家。
施打追加劑搭配NPI措施 防範Omicron擴散
面對國外日漸升溫的疫情，台灣也不能掉以輕心，陳秀熙教授針對台灣疫苗接種概況進行說明，目前兩劑完整施打率約68%且仍在效期內，第三劑施打率約0.7%。未來若能將前兩劑疫苗施打率提升至90%，且針對未施打疫苗者加強密集檢測，並儘快實施醫護人員、高齡長者、長照工作人員及其他高危險族群之第三劑疫苗接踵，搭配基本NPI措施，對於新冠疫情或甚至Omicron病毒株防範，應能起到相當程度的效用。
而近來防疫旅館染疫事件頻傳，本土Omicron案例也是機場相關工作人士，代表入境檢疫、防疫措施仍有進步空間。陳秀熙教授表示，機場與防疫旅館服務人員及其同住家人，施打第二劑疫苗超過五個月後，應追加第三劑，另也建議返國旅客在出發前14天先接種第三劑疫苗，保護自己也保護他人。
資料來源：健康醫療網 新冠肺炎全球確診數逼近三億 專家指出歐美淪陷主因
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