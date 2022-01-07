邀日人赴新疆觀光卻拒日媒同行？中使館：因大量惡意報導
中國駐大阪總領事館近日盛邀日本人赴新疆旅遊，號稱有多達1028名日人報名，不過因為當地曾有大量抹黑新疆的報導，故未允准日本媒體同行。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-07 08:29:52
根據中國官媒《環球時報》報導，中國駐大阪總領事館自2021年12月2日啟動「疫後赴新疆旅遊」招募後，1個月內就有1028名日人報名，顯出日本民眾對新疆之行的「極大興趣和熱切期待」。總領事薛劍聲稱，近年有許多關於新疆的誣衊和謊言，引起了極大的誤解，也損害了新疆和中國的形象，故邀請日本民眾在疫情結束之後赴新疆旅遊，增進相互理解。
不過，有鑑於部分日本媒體發表大量關於新疆的「惡意報導」，所以此次旅遊不考慮安排日本媒體同行，如果有媒體無論如何都想要同行採訪的話，則可提出書面申請，由領事館視情況做出判斷。
報導指出，過去一段時間，有部分日本媒體發布大量污衊、抹黑新疆的報導，而對這次不安排日本媒體同行的決定，也有民眾認為「商業媒體為了搏眼球故意歪曲關於新疆的報導，缺乏職業操守，去到當地也寫不出客觀公正的報導」、「戴著有色眼鏡的採訪毫無意義」。
薛劍並告訴《環球時報》，新疆之行何時成行，取決於後續疫情情況，但過去幾年，已有來自100多個國家和地區、超過1000名外交官和記者進入新疆，中國歡迎更多有興趣的外國人到新疆走走，感受真實的新疆。