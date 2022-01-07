為何台灣男生超愛「油頭」髮型？網曝3優勢：贏過一堆人

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貼文一出，掀起熱議，「我自己是很不喜歡男生油頭」、「可以撐很久，省錢欸！」、「油頭早就過氣了，現在又開始流行玉米鬚了好嗎」、「說出千萬女生的心聲了，最左的髮型真的醜到爆」、「我很喜歡一般的油頭」。
其中，也有一名內行網友透露原因，「大概15年前是流行這種日系的髮型，要染燙，出門的時侯要用髮蠟一根根捏造型，非常花時間，而且沒有染燙你根本抓不出層次感。男生頭髮長得快，所以當時我每1-2個月要去Salon重新打理一次，平均花兩三千，每天出門要20分鐘以上整理頭髮，有夠麻煩，後來經常戴個帽子就出門了」。
該名網友接著回應，「髮型是男生的第二張臉，我也有好幾年懶過，不處理頭髮，加上年紀大了發胖，慘不忍睹。油頭的好處是便宜又好打理，基本上油頭保持黑色就好，每個月固定去修剪一次即可，出門五分鐘梳理，超快。你畫的是長油頭跟短油頭，長油頭比較容易歪掉，加上很多男生不知道怎麼挑一個適合自己的髮型，而且很吃臉型跟設計師品味，所以才會有最左邊的圖例出現。 便宜、好打理、適合商務穿搭，是油頭在台灣流行的主因，畢竟台灣男生一般都不重打扮，梳個油頭就已經夠資格被說有在注意儀容了」。（編輯：郭佩蓉）