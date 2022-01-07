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為何台灣男生超愛「油頭」髮型？網曝3優勢：贏過一堆人

▲原PO好奇為何很多男生喜歡剪這種油頭髮型，貼文一出，也有內行人透露原因。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO好奇為何很多男生喜歡剪這種油頭髮型，貼文一出，也有內行人透露原因。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-07 10:04:41

許多台灣男性民眾到理髮店常常要求設計師剪「油頭」髮型，不過，就有一名男網友好奇這種兩邊剃光，留頭頂中間頭髮的髮型，很像「死老鼠、小花餅」，「為何很多男生喜歡剪這種油頭髮型」，貼文一出，也有內行人透露原因，表示「因為這種髮型便宜好打理」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「為什麼很多男生喜歡剪這種油頭髮型？」為題發文，表示油頭看起來很像頭頂有一隻死老鼠或小花餅，但很多男生喜歡剪，不知道是油頭本身的問題還是臉的問題。

▲原PO好奇「為什麼很多男生喜歡油頭」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO好奇「為什麼很多男生喜歡油頭」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，掀起熱議，「我自己是很不喜歡男生油頭」、「可以撐很久，省錢欸！」、「油頭早就過氣了，現在又開始流行玉米鬚了好嗎」、「說出千萬女生的心聲了，最左的髮型真的醜到爆」、「我很喜歡一般的油頭」。

其中，也有一名內行網友透露原因，「大概15年前是流行這種日系的髮型，要染燙，出門的時侯要用髮蠟一根根捏造型，非常花時間，而且沒有染燙你根本抓不出層次感。男生頭髮長得快，所以當時我每1-2個月要去Salon重新打理一次，平均花兩三千，每天出門要20分鐘以上整理頭髮，有夠麻煩，後來經常戴個帽子就出門了」。

該名網友接著回應，「髮型是男生的第二張臉，我也有好幾年懶過，不處理頭髮，加上年紀大了發胖，慘不忍睹。油頭的好處是便宜又好打理，基本上油頭保持黑色就好，每個月固定去修剪一次即可，出門五分鐘梳理，超快。你畫的是長油頭跟短油頭，長油頭比較容易歪掉，加上很多男生不知道怎麼挑一個適合自己的髮型，而且很吃臉型跟設計師品味，所以才會有最左邊的圖例出現。 便宜、好打理、適合商務穿搭，是油頭在台灣流行的主因，畢竟台灣男生一般都不重打扮，梳個油頭就已經夠資格被說有在注意儀容了」。（編輯：郭佩蓉）

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