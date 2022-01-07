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婚變不到1年！福原愛疑扶正小王　新公司動態也曝光

▲福原愛近來傳出和橫濱男友人熱戀，事業方面也有進展。（圖／福原愛微博、華研國際提供）
▲福原愛近來傳出和橫濱男友人熱戀，事業方面也有進展。（圖／福原愛微博、華研國際提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-07 11:29:26｜2022-01-07 12:01:04

福原愛日前被日媒爆料有了新戀情，對象就是去年2月被拍到一起去橫濱約會的已婚男子，如今男方離婚，前妻坦承就是因為福原愛的關係，小倆口據傳已經半同居，她渴望再嫁真愛，江宏傑則坦言有看到新聞，但不願多做回應。而福原愛爆扶正新歡後，先前成立的公司及她未來動向也曝光。

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▲福原愛在元旦時更新抖音，祝大家新年快樂、永遠幸福。（圖／翻攝福原愛抖音）
▲福原愛在元旦更新抖音，祝大家新年快樂、永遠幸福。（圖／福原愛抖音）
據《週刊女性》報導，福原愛於去年2返日籌備開設新公司「omusubi」，後來不倫戀爆發，公司大門深鎖避風頭，更把公司地址改成自己住家，不過據查，公司新位址去年9月已經改到銀座某辦公大樓，空間約5坪大。

▲福原愛公司「omusubi」沒有關門。（圖／福原愛IG）
▲福原愛公司「omusubi」沒有關門。（圖／福原愛IG）
然而，日媒依地址實際到現場探訪，發現並沒有以「omusubi」為名的公司，反而是一家知名電子商務公司，對於雙方是否有業務合作，電商公司拒絕透露相關資訊，並說「目前沒有任何展事業計畫」，詢問福原愛也沒得到回應，但「omusubi」官網仍有更新。

▲福原愛多了大學副教授身分。（圖／ToonippoPress YouTube）
▲福原愛受邀擔任大學副教授。（圖／ToonippoPress YouTube）
此外，據知情人士爆料，福原愛將來會以「omusubi社長」身分活動，加上去年11月被受聘青森大學客座副教授、擔任職業桌球隊「琉球Asteeda」非常務董事，工作滿滿，不到1年的時間，可說已重拾失去的愛情及事業。（編輯：楊穎軒）

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