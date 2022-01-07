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鳳梨迎三十而立「合體60歲天王」　被炎亞綸一眼識破

▲鳳梨鳳梨迎三十而立合體60歲天王。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨鳳梨迎三十而立合體60歲天王。（圖／鳳梨臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-01-07 12:00:00

網紅「鼠薯」鳳梨（吳泓毅）時常於社群平台上分享觀點，幽默的本土風格和獨特口音，吸引各個年齡層關注。鳳梨今（7）日迎來30歲生日，他透過IG曬出一張「鏡中自我」獨照，坦言看著自己俊俏的臉龐，就不忘提醒自己已年過三十，不過卻被歌手炎亞綸一眼識破，發現鏡子裡的男人，根本就是天王劉德華而非鳳梨本人。

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▲鳳梨將鏡中的自己P成劉德華。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨將鏡中的自己P成劉德華。（圖／鳳梨臉書）
鳳梨感性寫下生日感言時還不忘開玩笑：「忙完了一整天準備刷牙洗臉睡覺了，望著鏡中疲憊卻不失帥氣的自己，才想起原來今天是我的生日。」不過仔細一看，鏡中的人竟是天王劉德華，瞬間笑翻不少網友：「華仔生日快樂」、「鳳梨華」、「我也想買這鏡子」、「以為看到真的劉德華，結果是吳德華」，炎亞綸看到後也提出疑問：「吳德華？」釣出鳳梨本人回應：「這樣也被你看出來了嗎？」炎亞綸又笑說自己很努力分辨，鳳梨也再幽默地說：「是的我知道這很耗費眼力，辛苦您了。」

▲鳳梨P圖被炎亞綸識破。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨P圖被炎亞綸識破。（圖／鳳梨臉書）
經過風風雨雨的2021年後，鳳梨坦言今年沒有太多生日願望，只希望身邊的人都能平安健康、事業順心：「長輩常說三十而立，該成家立業，我其實今年也沒什麼太大的心願，就想要我愛的人及愛我的人都能平安健康，今年有很多新的事業跟項目要進行，將會是非常忙碌的一年，希望自己今年能夠順風順水、財源廣進。」


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