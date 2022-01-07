間隔3個月就能打第3劑？柯文哲：機場、旅館、醫院優先
因應桃園機場群聚感染擴大，中央防疫指揮中心預計將原本第3劑疫苗施打的間隔，從5個月縮短至3個月，但是否僅列於高風險人員或開放一般大眾，適用範圍仍不確定。對此台北市長柯文哲今（7）日上午受訪時表示，應該把機場、旅館、醫院等「廣義的相關人員」列為優先施打對象，並直言「依我對台灣人的了解，一定一窩蜂。常常是不需要打的人跑來打，把需要的擠壓掉了。」
記者丁上程／台北報導
2022-01-07 12:07:30｜2022-01-07 12:10:47
中央疫情指揮中心昨日下午召開ACIP會議，會中討論是否將國人第三劑間隔時間，從現行的五個月再縮短。根據了解，目前暫時定調將從現行五個月縮短為三個月，但是否僅列於高風險人員或開放一般大眾，適用範圍仍不確定。對此指揮中心發言人莊人祥也表示，新政策將於今日的疫情記者會宣布。
針對第3劑疫苗施打間隔縮短為3個月一事，台北市長柯文哲今日受訪時表示贊同，不過應該先設立優先施打的族群。「機場、旅館、醫院這三個地點的廣義相關人員優先。」柯文哲說，機場要包含到清潔人員、行政人員、駕駛員與空服員等相關人員；旅館頻繁接觸旅客，本來就是最危險的；至於醫院則是需要收治確診者以及相關病患。
柯文哲表示，這3組人應該優先造冊，直接一週內全部施打一輪，不過話鋒一轉，柯文哲也呼籲不能全部開放。「依我對台灣人的了解，一定一窩蜂。」柯文哲說，若是貿然全部開放，常常是不需要打的人跑來打，把需要的擠壓掉了。
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