罷昶倒數 趙少康轟蔡英文不顧疫情、跟林昶佐合體拜廟
罷免台北市立委林昶佐倒數2天，中廣董事長趙少康今（7）日與罷昶提案人、台北市議員鍾小平一起召開記者會，趙少康批，疫情緊張，總統蔡英文不全力守住疫情，還跟林昶佐去拜廟，林又不是民進黨籍，民進黨在立院完全可以碾壓國民黨，少一席會怎樣，一個大總統，有必要用力到這種地步？
記者余祥／台北報導
2022-01-07 12:24:03
趙少康說，明日晚上鍾小平要舉辦罷昶晚會，他原本不想參加，但到了最後關頭實在看不下去，他決定出席力挺，而國民黨台北市黨部也要辦一場，他認為這樣很好，大家分進合擊，目標是把林昶佐罷免掉，國民黨內的個人恩怨，一點也不重要，民眾也不在乎。
趙少康提到，罷免並有難度，但也不是不可能，反萊豬公投萬華的同意票有了5萬9000多張，罷免5萬8000多就過關了，只要當時出來投返萊豬公投的人，都出來罷免，就過關了。
媒體詢問，黨中央在罷昶一役中，好像沒有什麼作為，趙少康說，身為戰鬥藍總是要戰鬥到底，黨中央怎麼考慮是他們的事情，也沒有互相聯繫，他認為，應放下個人恩怨，大的目標比較重要。
鍾小平也強調，自己選不選選立委不重要，謝謝黨主席朱立倫成立同舟計畫，讓他順利回到國民黨、再度成為黨員，黨員就是為黨盡忠，「罷免有我，選立委不一定是我」，他也跟朱報告過，好不容易回到黨，不管怎樣都聽朱立倫、聽黨的。
此外，中二選區選情膠著，大甲鎮瀾宮董事長顏清標更血壓高而送醫，趙少康說，標哥要保重，顏清標是有情有義的人，他一直很感念他；選舉選到把祖宗八代翻出來，當然很令人生氣，顏家在地方服務那麼久，真有有那麼壞嗎？公道自在人心。