第三劑間隔縮短至3個月！即日起滿足「2條件」就可接種
國際新冠肺癌疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（7）日表示，因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)決議，已接種兩劑疫苗且間隔滿12週（84天）以上之滿18歲民眾，應儘速接種1劑COVID-19疫苗追加劑，以提升免疫保護力。
編輯中心／綜合報導
2022-01-07 14:24:10
指揮中心說明，6日召開ACIP會議討論COVID-19疫苗接種策略，考量國內外疫情升溫，為降低社區傳播風險，專家指出，建議滿18歲以上民眾於完整接種COVID-19疫苗基礎劑12週後，應接種1劑追加劑，以提升個人及群體免疫力。
指揮中心表示，追加劑接種廠牌建議為以mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或蛋白質次單元疫苗(如高端)完成基礎劑：追加劑可以選擇接種Moderna(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗；若以AZ完成基礎劑：追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。
指揮中心指出，目前國內疫苗庫存充足，將請地方政府衛生局儘速擴充接種量能，符合接種間隔的民眾可查詢鄰近合約醫療院所提供施打的疫苗廠牌及接種時間。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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