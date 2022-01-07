國鼎解盲成功股價再揚33%　高端同樣報喜抗跌

興櫃股國鼎生技旗下的新冠肺炎口服藥Antroquinonol二期臨床試驗解盲成功，昨（6）日股價狂飆，開盤8分鐘就狂飆到237元，漲幅超過67 %，觸動熔斷機制、暫停交易。而國鼎今（7）日股價持續強勁，早盤最高漲41%，來到335元，終場漲35%。而高端疫苗因數據顯示追加第三劑可對Omicron提供一定程度保護力，因此股價也強勢上揚，早盤最高來到286元。
記者許家禎/台北報導
2022-01-07 14:44:26
國鼎新冠肺炎口服藥Antroquinonol二期臨床試驗解盲成功，康復率可達100%，將向美國FDA（美國食品藥品監督管理局）申請緊急授權（EUA）審查。而國鼎前天收141.45元，昨日股價開盤8分鐘就衝到最高237元，漲幅超過67 %，觸動熔斷機制、暫停交易。
而今日國鼎股價再上揚，早盤最高漲41%，來到335元，終場漲70元，漲幅35%，收在287元。國鼎除了股價受關注，也引起外界討論國鼎大股東到底有哪些人，結果有網友一查卻發現，前國會政黨聯盟主席悟覺妙天也在其中，與兒子共同持有7400張股票，市值高達17億。
至於國產高端疫苗日前傳出好消息，高端表示根據實驗數據顯示，高端疫苗追加第三劑，可對新型變異株Omicron提供一定程度的保護力，效果與mRNA疫苗類似，且皆優於腺病毒載體疫苗。而高端股價也相對強勢，早盤最高來到286元。終場漲1元，收在279元。