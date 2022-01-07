境外移入基因定序「Delta僅佔5例」 其餘全是Omicron
今（7）日境外移入大增58例，成今年最多，指揮中心也公布從12月31日至1月6日基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，84人中有79人都是Omicron變異株，另5人為Delta變異株。截至目前，感染Omicron變異株者有145人，7例為本土、138例為境外移入。
編輯中心／綜合報導
2022-01-07 14:49:53
羅一鈞表示， 我國Omicron境外移入比例來講，依序是美國、英國、哈薩克、法國與加拿大，其中以美國84例最多，個案年齡分佈以20至39歲最多，男女別差不多，只有7位是非突破性感染，另131人都有接種過第二劑疫苗。
在確診者症狀部分，羅一鈞說，目前無人有中重度以上的症狀，其中62人無症狀、76人輕症；在138例境外移入個案中，134人在7天內就經採檢後確診，只有4人超過7天才驗出，且全都是在檢疫期滿採檢確診，沒有返家採檢後驗出陽性的情況。（編輯：林莞茜）
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