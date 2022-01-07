COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

境外移入基因定序「Delta僅佔5例」　其餘全是Omicron

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明境外移入基因定序結果。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明境外移入基因定序結果。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-01-07 14:49:53

今（7）日境外移入大增58例，成今年最多，指揮中心也公布從12月31日至1月6日基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，84人中有79人都是Omicron變異株，另5人為Delta變異株。截至目前，感染Omicron變異株者有145人，7例為本土、138例為境外移入。

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅一鈞表示， 我國Omicron境外移入比例來講，依序是美國、英國、哈薩克、法國與加拿大，其中以美國84例最多，個案年齡分佈以20至39歲最多，男女別差不多，只有7位是非突破性感染，另131人都有接種過第二劑疫苗。

在確診者症狀部分，羅一鈞說，目前無人有中重度以上的症狀，其中62人無症狀、76人輕症；在138例境外移入個案中，134人在7天內就經採檢後確診，只有4人超過7天才驗出，且全都是在檢疫期滿採檢確診，沒有返家採檢後驗出陽性的情況。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀