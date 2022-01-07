上份工作沒滿3個月！女衝面試抖爆 內行曝關鍵：穩錄取
常常有不少人進入職場之後，深覺工作環境與公司氛圍並不適合自己，因此選擇果斷離開，另尋新工作，但也造就自己撰寫履歷上的尷尬。一名女網友就透露，自己要去面試新公司，但因為上份工作沒有滿三個月，讓她非常害怕因此被認為「穩定性不高」、「流動性太高」被扣分，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 15:11:57
原PO在「Dcard」貼文指出「我是社會新鮮人，畢業沒多久，之前找到一份正職的工作，但是後來因為各方面的考量，覺得這份工作不太適合我，於是不到三個月的時間我就離職了」。
「但是因為工作的經歷太短，很害怕寫上去履歷的話會被扣分，想請問各位會把未滿三個月的工作經歷寫到履歷上面嗎？如果不寫的話，下一個雇主查勞保資料能不能看到啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「投勞保看不到前公司資料，但是可以看到你的年資，那麼你就要解釋你從畢業後到現在，中間空白都在幹嘛，你解釋的出來就不用寫」、「我個人是不會寫，但我會想好說空窗期都在幹嘛」、「空窗期妳可以說在進修、另有安排、暫時轉移其他地方賺生活費、暫時離職照顧家人」、「不用寫，因為這種經歷不會加分，只要合理解釋空窗期在幹嘛就好，專業度、工作能力足還是穩穩錄取」。（編輯：張嘉哲）