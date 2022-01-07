境外移入大增該鎖國門？陳時中：返台都是國人！不宜停航
中央流行疫情指揮中心今（7）日公布境外移入新增58例，再次創新高，除了本土疫情擴大外境外移入病例不斷攀升，無疑也是加重第一線的防疫壓力。外界有聲音提議是否要考慮加嚴國境管理，對此，指揮官陳時中表示，目前入境的都是返台國人，認為還不宜考慮停飛停航。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 15:14:49
指揮中心公布從12月31日至1月6日基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，84人中有79人都是Omicron變異株，截至目前為止，國內感染Omicron變異株者累計有145人，7例為本土、138例為境外移入。
Omicron由境外大舉入侵，對於是否考慮加嚴邊境管理，陳時中表示由於目前入境的絕大多數都是返台國人，除了少數特殊專案有外國人，入境者幾乎都是台灣人。因此若實施停飛停航，等於是讓國人無法回家，陳時中認為目前不宜採取如此斷然措施。
陳時中強調，採取停飛停航，或是限制每日入境人數，在國際上都屬於非常嚴格的邊境管理手段，目前還不會做這樣的考慮。（編輯：倪浩軒）
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