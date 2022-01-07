趁早清除！農曆年前大掃除「5宜忌」曝光　這類物品必丟

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【農曆年前大掃除的重要禁忌】
一丶角落沒仔細打掃丶舊的春聯繼續使用
家中的角落位置，在風水觀點易藏污納垢，不利主人的運勢。以科學的角度來看，藏污納垢本來就容易引發皮膚問題丶過敏等。另外，有些人為了省事，覺得舊春聯貼得好好的，既沒破損也沒泛黃，就繼續使用。其實，這是不對的。過去一年使用過的春聯丶紅紙必須要換新丟棄。而且越早越好，拖的越久，會影響生活要事的進度，難以進展或功敗垂成。老師要提醒你「舊的不去新的不來」，最晚要在除夕中午前必須換掉舊春聯。
二丶冰箱米缸為空不吉
過年前夕，大家都會習慣把冰箱清空出來整理，但其實冰箱就是儲藏室，通常只有人氣少或家運不旺的狀況，廚物空間才會空空如也，而米缸也是相同的道理，所以適度的整理與補滿米缸與冰箱，象徵家中來年衣食無虞，錢財滿滿。
三丶床不能亂動
床是「藏氣納財」的位置，平時就不該隨意調整位置，搬家搬床的安床時機也是相當重要的。若擺放的不好丶隨意移動甚至是搖晃，除了影響睡眠，也會讓諸事進展不順，影響主人健康與家庭和睦。尤其是家中有孕婦，更不能移動睡床，床有床母，胎有胎神，任意移動床等大型傢俱，驚擾床母丶胎神，導致不安，易動胎氣。所以不可以為了打掃方便，在年節大掃除隨意移動床位。
四丶大門不亂動，五黃丶病符方宜靜丶不宜紅
2022年病符位在【西南方】，而五黃災星在【中宮方位】。五黃丶病符的方位最忌紅色，因此最好減少家中這兩個方位的紅色與黃色擺飾。另外此方位宜靜不宜動，因此2022年別大興土木丶養魚或種植物。
大門丶臥室的門若開在五黃丶病符的方位，宜採用灰色丶白色的地墊或懸掛白色丶黑色水晶挂件化解。有些人喜歡趁著大掃除時將大門重新用油漆丶上色，但其實這些是不能亂來的，尤其要觀察大門方位不可在2022年的【西南方、中宮方位】。
五丶迎春花卉有講究
桃花丶梅花，可擺放在大門旁表示報春丶迎春，也是喜氣象徵；而茶花丶君子蘭可擺放在房間，使家庭和睦相處；富貴竹丶發財樹等則可擺放到客廳象徵富貴，來年財源滾滾。但家中植栽太多會消減陽氣，尤其更不可讓藤蔓佈滿屋牆，這些是衰敗之象。
【農曆年前家中應當清除的物品】
一丶舊銅錢丶老舊家具丶飾品
大家也許都知道，古代占卜中龜殼和銅錢可以用來作為靈媒的工具，尤其是年代久遠流傳下來的銅錢，或許被拿來做過什麽道具，難以考究；而古老的傢俱丶飾品丶衣物也有類似的顧忌，來路不明的「老東西」，很可能帶有雜亂的氣場，不建議放在家中。倘若你能肯定那是自己家族流傳下來的物品，那就沒有什麽太大的問題，興許還能帶給你保護的作用。
二丶不透光的厚重窗簾
暗淡的室內光線易使人疲勞，提不起勁，也難以聚財。陽光就是能量丶就是財氣，所以大家還是盡量讓陽光照到屋內，厚重的窗簾會把財氣擋在門外，把晦氣藏在屋中。
三丶長刺的仙人掌球丶或枯黃的植物
家裡要擺點綠色植物，會比較有生氣，也可以順便吸附甲烷等有機溶劑，但必須注意植物的健康度，與擺放的種類與位置。枯黃的植物在家中，會有衰敗之象。另外，很多人也喜歡擺放好照顧但有刺的仙人掌，這會是個極大的誤區。在風水理論中，種點綠色植物確實沒有錯，但擺放有刺的植物或仙人掌，就必須是有目的性丶針對性的去除某些不好的運勢才使用。
四丶破碗丶破杯丶破盆
若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議在新年一併換新，新年新氣象，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的風險，也會影響財運而破財。（編輯：郭佩蓉）
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