兩劑AZ族追加劑不得再選AZ！陳時中：考慮改打高端
指揮中心今（7）日宣布，即日起只要年滿18歲且接種兩劑疫苗、間隔滿12週者，就可接種第三劑，提升個人及群體免疫力，但建議前兩劑接種AZ的民眾，第三劑改打莫德納、高端或BNT疫苗，指揮官陳時中被問及此事時表示，他還沒打追加劑，他可能會考慮接種高端疫苗。
編輯中心／綜合報導
2022-01-07 15:15:21｜2022-01-07 15:35:47
衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP），在6日的會議上決議，已接種兩劑疫苗且間隔滿12週（84天）以上之滿18歲民眾，應儘速接種1劑COVID-19疫苗追加劑，不過接種廠牌建議以mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或蛋白質次單元疫苗(如高端)完成基礎劑，追加劑可以選擇接種Moderna(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗；若以AZ完成基礎劑：追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。
媒體也詢問，身為指揮官的陳時中，是否已接種第三劑？陳時中回應，他還沒打，他本來要去打AZ，但專家現在不准，所以他可能會考慮打高端疫苗。
而國內疫苗接種情況，疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑 80.15%、第 2 劑 70.08%、基礎加強劑 接種率 0.04%、追加劑接種率 0.88%。 昨日（6日）疫苗接種 103,797 人次，其中 AZ接種 3,441 人 次，Moderna接種 30,467 人次，高端接種 1,651 人次，BNT接種 68,238 人次。 截至目前為止，累計接種 3536萬4353 人次，包含 AZ接種 1503萬5610 人 次，Moderna 接種 783萬294 人次，高端接種 148萬8180 人次，BNT接種 1101萬269 人次。（編輯：林莞茜）
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