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乾癬病灶最常出現在頭皮、手肘與膝蓋，但也可以在全身的任何部位，帶有紅色斑塊，合併表面白色脫屑外，部分病友會出現大面積皮膚泛紅，或者出現膿疱並伴隨發燒及倦怠感。由於乾癬是全身性疾病，因此可能會產生其他共病，例如代謝症候群、心血管疾病、肝腎臟疾病以及產生憂鬱焦慮等心理症狀。乾癬的治療方式包括照光治療、外用藥膏、注射生物製劑及口服藥物。
另外，乾癬也可能會引發乾癬性關節炎，是一種發炎性關節炎，可能會影響到身體各個關節，像是脊椎、手指和腳趾，若關節持續發炎，除了嚴重疼痛，還可能造成關節變形，影響到翻身、站立、行走、手拿東西等日常生活功能。不過，研究顯示，乾癬性關節炎及早接受治療，關節破壞加重的風險越低。
乾癬迷思1：乾癬會傳染嗎？會根治嗎？
乾癬不會傳染，但目前也沒有治癒的辦法，但若能好好配合醫師治療，降低病灶面積和嚴重度，就能擁有良好的生活品質。
乾癬迷思2：乾癬患者一定會罹患乾癬性關節炎嗎？
乾癬患者不一定會罹患乾癬性關節炎，兩者也沒有一定的先後順序。而大部分病人是先診斷出皮膚症狀後才出現關節疼痛，若出現了關節疼痛，請務必盡速告知醫師並積極配合治療，同時多注意自己的身體狀況和相關症狀，若能早期發現乾癬性關節炎，早期接受治療，可以有效減少相關併發症風險。
乾癬迷思3：生物製劑是壓制免疫系統控制病情，一旦停藥就會復發？
生物製劑會透過阻斷免疫細胞間的訊息傳遞而減少發炎，一定要遵循醫囑用藥來控制病情，不可自行停藥。
乾癬迷思4：多多購買保健食品補身可對抗乾癬？
至於乾癬患者在日常生活中該如何進行照護呢？一般建議患者可適量攝取魚油、新鮮蔬果。但人參、靈芝或其他增強免疫力的食補可能會過度促進免疫反應，建議避免使用。
乾癬迷思5：乾癬患者打COVID-19疫苗會加重病況？
目前台灣12歲以上民眾，經醫師評估後皆可接受新冠疫苗的注射。但由於乾癬治療的藥物會調節免疫功能，所以施打新冠疫苗前務必要諮詢醫師，與醫師一同安排安排治療藥物與疫苗施打的規劃。
參考資料：臺灣皮膚科醫學會、臺灣乾癬暨皮膚免疫學會與台灣乾癬協會共同制定之《乾癬治療尋夢之旅》衛教工具書。
資料來源：健康醫療網 乾癬患者可不可打新冠疫苗？ 5大迷思一次破解
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