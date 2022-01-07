重機女神被約拍寫真 公開「騙很大臉蛋」追捧者再增6倍
日本網友「宗谷の蒼氷」常在Twitter秀出重機女神美照，甜美長相圈粉無數，但他的真面目被節目曝光是位中年大叔後，雖然「照騙」跌破眾人眼鏡，但宗谷的粉絲不減反增，他最近受訪透露，長相被公開後，社群人數增加6倍之多。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-07 16:00:00
「宗谷の蒼氷」時常在社群曬出騎重機遊山玩水的照片，他留著一頭金髮，配上水汪汪的眼睛，累積不少粉絲追蹤，但其實他的高顏值臉蛋，都是靠APP後製而成，去年節目首度公開本尊長相，宗谷其實是一位長髮中年男，網友雖然被欺騙，不但沒生氣，宗谷的粉絲反而只增不減。
宗谷日前再接受訪問，透露自長相公開後，社群漲粉高達6倍，甚至有寫真書邀約上門，高人氣連他自己都震驚不已。宗谷也表示，因為疫情關係不便騎車出去，目前都是拍食物照與粉絲互動，還會秀出美臉配肌肉的搞笑照，十分幽默。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。