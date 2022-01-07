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重機女神被約拍寫真　公開「騙很大臉蛋」追捧者再增6倍

▲重機女神「宗谷の蒼氷」其實是一位大叔。（圖／宗谷の蒼氷Twitter）
▲重機女神「宗谷の蒼氷」其實是一位大叔。（圖／宗谷の蒼氷Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-01-07 16:00:00

日本網友「宗谷の蒼氷」常在Twitter秀出重機女神美照，甜美長相圈粉無數，但他的真面目被節目曝光是位中年大叔後，雖然「照騙」跌破眾人眼鏡，但宗谷的粉絲不減反增，他最近受訪透露，長相被公開後，社群人數增加6倍之多。

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▲「宗谷の蒼氷」真面目公開後粉絲數暴漲，自己也感到不可思議。（圖／宗谷の蒼氷Twitter）
▲「宗谷の蒼氷」真面目公開後粉絲數暴漲，自己也感到不可思議。（圖／宗谷の蒼氷Twitter）
「宗谷の蒼氷」時常在社群曬出騎重機遊山玩水的照片，他留著一頭金髮，配上水汪汪的眼睛，累積不少粉絲追蹤，但其實他的高顏值臉蛋，都是靠APP後製而成，去年節目首度公開本尊長相，宗谷其實是一位長髮中年男，網友雖然被欺騙，不但沒生氣，宗谷的粉絲反而只增不減。

宗谷日前再接受訪問，透露自長相公開後，社群漲粉高達6倍，甚至有寫真書邀約上門，高人氣連他自己都震驚不已。宗谷也表示，因為疫情關係不便騎車出去，目前都是拍食物照與粉絲互動，還會秀出美臉配肌肉的搞笑照，十分幽默。

▲「宗谷の蒼氷」搞笑照。（圖／宗谷の蒼氷Twitter）
▲「宗谷の蒼氷」搞笑照。（圖／宗谷の蒼氷Twitter）
▲「宗谷の蒼氷」騎重機遊玩的照片掀起討論。（圖／宗谷の蒼氷Twitter）
▲「宗谷の蒼氷」騎重機遊玩的照片掀起討論。（圖／宗谷の蒼氷Twitter）
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