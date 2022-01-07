桃機群聚感染追源頭！陳時中：案17307最早發病

桃機群聚案持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（7）日公布了最新的定序結果，防疫計程車司機的Omicron序列與清潔員不同，因此目前桃機群聚案累計11人，包括7名清潔員、1位保全、3位歌友會接觸者。對於桃機群聚案，指揮官陳時中表示，案17307發病日最早、最初Ct值最高，N抗體陽性，應是群聚案中最早的確診者。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 15:43:01
陳時中在記者會上表示，根據最新檢驗結果，確診清潔員中僅有案17307的N抗體呈現陽性，代表個案為自然染疫，且發病日最早、最初Ct值也最高，研判案17307應該是桃機群聚案中，最早確診的指標個案。
陳時中指出，確診清潔員當中，案17307及案17308搭乘八德線，其餘人均搭乘中壢線；而根據進一步調查發現，案17307和案17238工作區域有重疊，都曾經負責行李轉盤旁的洗手間，初步懷疑洗手間是傳染途徑，待未來進一步的詳細基因定序結果出爐後，才能更加勾勒出整起群聚感染的關聯。
對於桃機群聚案，由於已經傳入金嗓歌友會的接觸者，陳時中直言「社區傳染已經成立」，目前桃園市衛生局最新說明，金嗓歌友會接觸者已採檢530人，還在持續擴大匡列，掌握名單中。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。