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▲圖片來源／指揮中心
接觸傳染高風險區域 機場保全全面擴大採檢
陳時中表示，由於確診之機場保全，平時與入境旅客接觸較為頻繁，不排除為藉由接觸行李輸送帶區域或協助拖送行李而間接感染，現也擴大採檢其餘機場保全共388名，105名採檢結果陰性，257名檢驗中，26名待採檢。
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世界各國疫情皆升溫 入境者全數列為高風險
近來美國境外移入案例大增，不少民眾詢問是否需對自美國入境者採取個別應對措施，對此陳時中回覆，國外疫情急遽升溫，美國境外移入案例數最多，不能排除為旅美台灣人比例最高。以目前國際疫情概況而言，近7日每百萬人口確診數最高國家為安道爾，約有4275人；英國2719人；美國則是1781人，因此僅針對美國入境者調整措施並不足以應付新冠病毒。
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陳時中強調，目前不只美國，自任何國家入境皆會視為自高風險區域返國，現行措施已全面禁止外國人入境，僅持本國國籍旅客可入境且全數進行集中檢疫，已是國際間邊境防疫措施最高等級。
警戒等級暫不升級 落實自我管理
大型集會活動停不停辦？警戒等級是否調整？陳時中回應，在目前本土案例仍可追蹤、能匡列的狀態下，指揮中心尚不會提高警戒等級，提升基礎劑覆蓋率及提升追加劑施打率才是第一優先。陳時中也提醒，在此期間民眾仍需做好自我管理，勤洗手、戴口罩、避免前往人多的場合。
追加劑間距縮短為 陳時中：建議不要「３個Ａ」
陳時中宣布，自1/7起COVID-19追加劑縮短為至少「12週」。民眾要特別注意，若一、二劑基礎劑皆施打AZ，追加劑即不建議再接種AZ，建議接種莫德納（半劑量）、高端或BNT，而混打族群則不在此限，陳時中說：「簡而言之就是不要『３個A』。」
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資料來源：健康醫療網 外國人全面禁止入境 陳時中：邊境防疫最高等級
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