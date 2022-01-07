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外國人全面禁止入境　陳時中：邊境防疫最高等級

外國人全面禁止入境　陳時中：邊境防疫最高等級
外國人全面禁止入境　陳時中：邊境防疫最高等級

健康醫療網

2022-01-07 16:01:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】指揮中心說明，今日（1/7）新增4例本土病例（案17368、案17369、案17370、案17371），境外移入新增58例，仍以美國35例佔比最多。其中，本土案17368、案17369、案17370三例皆為金嗓歌友會相關案例，案17371則為機場保全，截至目前為止，桃機群聚感染事件衍發之案例累積共11例。另外，指揮中心指揮官陳時中指出，防疫計程車司機（案17240），原判斷為機場清潔人員（案17230）相關個案，今日基因定序結果出爐後雖同為Omicron病毒株，但基因序列不同，改列為獨立事件。

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而前天確診時CT值最高，症狀出現最早之案17307，今日雖有CT值下降現象，但根據N抗體為陽性的結果，仍研判為桃機群聚感染事件的感染源頭。

案17230相關確診個案關聯圖
案17230相關確診個案關聯圖
▲圖片來源／指揮中心

接觸傳染高風險區域　機場保全全面擴大採檢

陳時中表示，由於確診之機場保全，平時與入境旅客接觸較為頻繁，不排除為藉由接觸行李輸送帶區域或協助拖送行李而間接感染，現也擴大採檢其餘機場保全共388名，105名採檢結果陰性，257名檢驗中，26名待採檢。

機場保全擴大篩檢
機場保全擴大篩檢
▲圖片來源／指揮中心

世界各國疫情皆升溫　入境者全數列為高風險

近來美國境外移入案例大增，不少民眾詢問是否需對自美國入境者採取個別應對措施，對此陳時中回覆，國外疫情急遽升溫，美國境外移入案例數最多，不能排除為旅美台灣人比例最高。以目前國際疫情概況而言，近7日每百萬人口確診數最高國家為安道爾，約有4275人；英國2719人；美國則是1781人，因此僅針對美國入境者調整措施並不足以應付新冠病毒。

最新國際疫情概況
最新國際疫情概況
▲圖片來源／指揮中心

陳時中強調，目前不只美國，自任何國家入境皆會視為自高風險區域返國，現行措施已全面禁止外國人入境，僅持本國國籍旅客可入境且全數進行集中檢疫，已是國際間邊境防疫措施最高等級。

警戒等級暫不升級　落實自我管理

大型集會活動停不停辦？警戒等級是否調整？陳時中回應，在目前本土案例仍可追蹤、能匡列的狀態下，指揮中心尚不會提高警戒等級，提升基礎劑覆蓋率及提升追加劑施打率才是第一優先。陳時中也提醒，在此期間民眾仍需做好自我管理，勤洗手、戴口罩、避免前往人多的場合。

追加劑間距縮短為　陳時中：建議不要「３個Ａ」

陳時中宣布，自1/7起COVID-19追加劑縮短為至少「12週」。民眾要特別注意，若一、二劑基礎劑皆施打AZ，追加劑即不建議再接種AZ，建議接種莫德納（半劑量）、高端或BNT，而混打族群則不在此限，陳時中說：「簡而言之就是不要『３個A』。」

追加劑建議施打廠牌
追加劑建議施打廠牌
▲圖片來源／指揮中心



資料來源：健康醫療網 外國人全面禁止入境　陳時中：邊境防疫最高等級

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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