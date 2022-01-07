桃機確診女保全曾在北車用餐 黃珊珊：現場已完成清消
桃機群聚感染狀況持續向外擴散，根據防疫指揮中心今（7）日的最新說法，其中案17371確診機場女性保全，初步認定還有其他接觸者，但還需要進一步調查。而台北市下午也臨時召開防疫記者會，副市長黃珊珊也在會中證實，該確診女保全曾在發病前，在去年12月26日到過台北車站用餐，環保局已經完成相關清消，但因為距離現在已經超過10天，所以相關餐廳不需要停業。
記者丁上程／台北報導
2022-01-07 16:08:22
黃珊珊在北市防疫記者會上表示，的確有接獲中央通知該名確診案17371曾在12月26日到台北車站用餐，而在中央通知後，環保局也隨即到現場進行清消。而由於去年12月26日至今已經超過10天，所以沒有餐廳停業的問題。黃珊珊表示，接下來就等中央提供進一步的疫調結果，如果有接獲相關通報，北市府都會隨即作出相應的處理。
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