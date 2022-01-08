周興哲為「吃貨正妹」送早餐　高中生扮相曝光

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電影超前導預告，可以見到一個以早餐牽起的微妙緣份，一開始畫面以煎得焦香的蘿蔔糕和泡得香濃的奶茶展開故事，而李沐在預告中化身為超級吃貨，從蛋餅、三明治、泡麵、珍珠奶茶、西瓜到冰棒全都吃下肚，在短短的1分鐘的預告中便接連吃了十道美食，而最受粉絲期待的周興哲則是在預告最後現身，以高中生的造型帥氣送早餐。也是他在電影中的高中生造型正式曝光，一身白色體育服，襯得他更有青春朝氣。周興哲笑說：「這次最大的挑戰就是要變成高中生的狀態，因為大家都說我有一個老靈魂，這次要讓自己調整到比較幼稚一些。」
而李沐為了扮演視吃為人生最重要的事情的吃貨女孩，非常入戲，一切食物都是一臉幸福的大口吞下去，甚至在拍攝時吃到得了腸胃炎，她表示在屏東拍戲時，纖瘦的她完全不忌口，盡情享受美食，她說：「現場的伙食真的太好了，也常常有人請豆花、飲料，收工也到處踩屏東美食地圖，我拍了二周戲，就覺得自己明顯變胖了，然後就樂極生悲了，突然腸胃怪怪的了，接著拉了一天的肚子，得了腸胃炎，掛了急診吊點滴，也就把之前胖的部份都瘦回來了。」
在電影中扮演李沐閨密的何思靜都覺得李沐的食量讓她很驚訝，她透露她們早在拍戲前就認識了，「李沐以前不是食量很大的人，但她在演《我吃了那男孩一整年的早餐》時，身心完全都入戲，我常看到她收工後還去買豬腳回房間吃，徹底變成一個吃貨。」（編輯：楊穎軒）