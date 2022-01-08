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周興哲為「吃貨正妹」送早餐　高中生扮相曝光

▲周興哲在國片《我吃了那男孩一整年的早餐》降齡演高中生。（圖／華映娛樂）
▲周興哲在國片《我吃了那男孩一整年的早餐》降齡演高中生。（圖／華映娛樂）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-08 00:00:00

校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》由華映娛樂繼去年暑假票房冠軍電影《可不可以，你也剛好喜歡我》之後，再度製作和發行由暢銷小說改編的同名作品。電影由《華燈初上》的金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，集合亞洲創作新天王周興哲及怪物新人李沐、新生代潛力演員宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出，7日公佈超前導預告，預告中可以看見李沐展現吃貨精神，一口氣狂吃十種食物，再加上周興哲帥氣送早餐的身影，預告一出果然吸引粉絲驚呼。

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▲李沐擔任《我吃了那男孩一整年的早餐》女主角。（圖／華映娛樂）
▲李沐擔任《我吃了那男孩一整年的早餐》女主角。（圖／華映娛樂）
6日公佈電影前導海報，果然立刻吸引書迷和影迷的熱烈關注和討論，此真實愛情故事在Dcard公開，改編電影上映的消息一出，也火速登上Dcard熱搜話題，更有許多網友討論這篇愛情故事是他們在Dcard上的青春回憶，討論度爆增，《我吃了那男孩一整年的早餐》的官方IG果然熱度爆衝，粉絲人數火速破萬。而故事原型人物早餐夫妻也特別到電影官方臉書留言，為電影上映加油打氣。

電影超前導預告，可以見到一個以早餐牽起的微妙緣份，一開始畫面以煎得焦香的蘿蔔糕和泡得香濃的奶茶展開故事，而李沐在預告中化身為超級吃貨，從蛋餅、三明治、泡麵、珍珠奶茶、西瓜到冰棒全都吃下肚，在短短的1分鐘的預告中便接連吃了十道美食，而最受粉絲期待的周興哲則是在預告最後現身，以高中生的造型帥氣送早餐。也是他在電影中的高中生造型正式曝光，一身白色體育服，襯得他更有青春朝氣。周興哲笑說：「這次最大的挑戰就是要變成高中生的狀態，因為大家都說我有一個老靈魂，這次要讓自己調整到比較幼稚一些。」

▲周興哲高中生造型正式曝光。（圖／華映娛樂）
▲周興哲高中生造型正式曝光。（圖／華映娛樂）
而李沐為了扮演視吃為人生最重要的事情的吃貨女孩，非常入戲，一切食物都是一臉幸福的大口吞下去，甚至在拍攝時吃到得了腸胃炎，她表示在屏東拍戲時，纖瘦的她完全不忌口，盡情享受美食，她說：「現場的伙食真的太好了，也常常有人請豆花、飲料，收工也到處踩屏東美食地圖，我拍了二周戲，就覺得自己明顯變胖了，然後就樂極生悲了，突然腸胃怪怪的了，接著拉了一天的肚子，得了腸胃炎，掛了急診吊點滴，也就把之前胖的部份都瘦回來了。」

▲李沐（右）在片中狂吃早餐，左為宋柏緯。（圖／華映娛樂）
▲李沐（右）在片中狂吃早餐，左為宋柏緯。（圖／華映娛樂）
在電影中扮演李沐閨密的何思靜都覺得李沐的食量讓她很驚訝，她透露她們早在拍戲前就認識了，「李沐以前不是食量很大的人，但她在演《我吃了那男孩一整年的早餐》時，身心完全都入戲，我常看到她收工後還去買豬腳回房間吃，徹底變成一個吃貨。」（編輯：楊穎軒）


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