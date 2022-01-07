考生如確診不能考學測！家長反彈 潘文忠：已在研議配套
大學學測將在1月21日登場，近期適逢桃機群聚引發本土疫情憂慮，大考中心宣布考生如確診不能參加考試，且也未規劃補考，引發家長與考生反彈。對此，教育部長潘文忠表示，已請大學招聯會和大考中心研議，將提出確診考生的相關配套措施，會保證所有考生的權益。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 16:28:08
考生如果確診，無法參加學測，該如何補救引發外界討論。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（7）日在防疫記者會上被問到相關問題，直言確診考生能不能補考「不是我能決定」，認為應是教育單位考量。
而教育部長潘文忠今日下午接受媒體訪問時表示，將和招聯會、大考中心研議配套措施，考生若因確診無法應考，不管是繁星入學、申請入學或之後的分科測驗，都會提出相關補救配套，維護考生權益。
招聯會下午也表示，一定會提出補救措施，討論確認後就會盡快公佈，請考生與家長放心。（編輯：倪浩軒）
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