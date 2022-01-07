確診者曾去過 中壢SOGO今晚6點提早打烊關門消毒
桃機人員染疫事件持續擴大，今（7）日桃園市政府公布5名確診者最新足跡，除歌友會外，包含永安漁港、SOGO百貨中壢店等地點。而中壢SOGO宣布，今晚將於6點提早閉店進行清潔消毒，明日恢復正常營運，但週末的多場活動均取消。而永安漁港也宣布，將自8日起暫停營運3天，進行消毒作業。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 16:51:31
桃園市政府公布的最新確診足跡包括，大園區「食出韻便當店」、中壢區「金嗓歌友會」、「SOGO百貨中壢店」、桃園區「永和豆漿大王」、新屋區「永安漁港」、「711永安港門市」等地，呼籲民眾若有重疊足跡，應進行自我健康監測14日，期間若是有相關症狀，可撥打1922或0800-033355專線通報，並佩戴醫用口罩盡速就醫。
而中壢SOGO也火速宣布，今日下午6點閉店，為保障消費者及員工健康，進行全店預防性消毒。業者並強調平日均嚴格遵守政府防疫規範，落實入店實聯制及全程戴口罩、公共設施加強消毒、員工體溫測量，對於顧客足跡已做好全面防護。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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