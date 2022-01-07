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特企／引領疫後科技業徵才新趨勢！緯創資通打造幸福職場

▲緯創資通「智能專題分享會」，暢談全球未來趨勢，邀請跨領域人才共襄盛舉。（圖／資料照片）
▲緯創資通「智能專題分享會」，暢談全球未來趨勢，邀請跨領域人才共襄盛舉。（圖／資料照片）

本報訊

2022-01-07 16:57:16｜2022-01-07 17:58:45

一場疫情改變了生活模式，也改變了無數人對於工作的想像。哈佛商學院 2021 年調查顯示，許多美國科技業人才轉職時除了薪資福利，更在乎工作的意義與自由度，希望從中獲得更多的自主性與自我價值提升。

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深耕20 年的緯創資通以全球為基礎，從設計製造服務，到專注於發展5G 通訊、AIoT 技術、專業顯示技術，結合工業物聯網 (IIoT) 與數位轉型等前瞻性發展，深耕智慧交通、智慧製造、智慧家庭、智慧醫療，打造未來智能生活。緯創順應國際趨勢，持續創建數位轉型文化及創新管理思維，透過「賦能員工」凝聚團隊向心力，共創兼顧工作效率與生活品質的環境，吸引年後轉職人才加入。

緯創全球總共25個營運據點，遍佈歐美及亞太地區，跨域與跨國管理的經驗，讓緯創在人才選用育留的觀念上更具有前瞻性，打造符合未來趨勢的友善職場，全方位提升同仁幸福感。

「DnA 數位學院」培育千名數位轉型專家　高效工作才有品質生活

如何擁有生活品質又能高效工作？「熱情工作、快樂生活」是緯創資通人力資源團隊的期許。緯創特別設計彈性上下班、有薪活力假、旅遊補助及生育獎勵金等福利，並提供交通車，讓同仁能大幅節省通勤時間，同時能達到節能減碳，善盡地球公民之責。

身為全球具有影響力的企業，緯創為落實數位轉型，企業內部辦學「DnA數位學院」成為一大亮點，邀請全體同仁參與「數位轉型微學習課程」，建立全員基礎數位思維，並且建立數據共享平台，協助同仁透過共享數據提高溝通效率。此外，具潛力的同仁完訓之後，有機會親自規劃課程傳承知識與經驗，在企業內部創造自己的舞台，進一步凝聚團隊向心力。

DnA 數位學院特地融入實際案例分享與模擬情境練習，幫助同仁學以致用，將知識落地為實際戰力。課程完訓後的同仁能獲得認證肯定與獎金，一步步成為專業數位專案領導者。緯創提供高度信任與尊重，以及實質獎勵，讓全員親身感受工作的意義與成就感，樂於主動參與，形塑特有的企業文化與自由風氣。

智能專題線上分享會　攜手人才打造國家戰略產業

除了數位轉型強化同仁創新思維，緯創也透過校園深耕等方式，培育更多即戰力。緯創總經理沈慶堯表示：「人才是未來發展的關鍵，我希望同仁能有協同作戰的特質，以及國際化的思維與能力。」

因應全球發展與科技趨勢，緯創將於1/22(六)推出「智能專題分享會」系列影片，分享智能場域實務經驗與未來趨勢，涵括智慧車載、智能製造、智慧交通等專業領域，歡迎跨領域人才踴躍參與，一起打世界盃，成為國際頂尖人才：https://careerwistron.com/wsdrecruiting/

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