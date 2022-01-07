特企／引領疫後科技業徵才新趨勢！緯創資通打造幸福職場

我是廣告 請繼續往下閱讀
緯創全球總共25個營運據點，遍佈歐美及亞太地區，跨域與跨國管理的經驗，讓緯創在人才選用育留的觀念上更具有前瞻性，打造符合未來趨勢的友善職場，全方位提升同仁幸福感。
「DnA 數位學院」培育千名數位轉型專家 高效工作才有品質生活
如何擁有生活品質又能高效工作？「熱情工作、快樂生活」是緯創資通人力資源團隊的期許。緯創特別設計彈性上下班、有薪活力假、旅遊補助及生育獎勵金等福利，並提供交通車，讓同仁能大幅節省通勤時間，同時能達到節能減碳，善盡地球公民之責。
身為全球具有影響力的企業，緯創為落實數位轉型，企業內部辦學「DnA數位學院」成為一大亮點，邀請全體同仁參與「數位轉型微學習課程」，建立全員基礎數位思維，並且建立數據共享平台，協助同仁透過共享數據提高溝通效率。此外，具潛力的同仁完訓之後，有機會親自規劃課程傳承知識與經驗，在企業內部創造自己的舞台，進一步凝聚團隊向心力。
DnA 數位學院特地融入實際案例分享與模擬情境練習，幫助同仁學以致用，將知識落地為實際戰力。課程完訓後的同仁能獲得認證肯定與獎金，一步步成為專業數位專案領導者。緯創提供高度信任與尊重，以及實質獎勵，讓全員親身感受工作的意義與成就感，樂於主動參與，形塑特有的企業文化與自由風氣。
智能專題線上分享會 攜手人才打造國家戰略產業
除了數位轉型強化同仁創新思維，緯創也透過校園深耕等方式，培育更多即戰力。緯創總經理沈慶堯表示：「人才是未來發展的關鍵，我希望同仁能有協同作戰的特質，以及國際化的思維與能力。」
因應全球發展與科技趨勢，緯創將於1/22(六)推出「智能專題分享會」系列影片，分享智能場域實務經驗與未來趨勢，涵括智慧車載、智能製造、智慧交通等專業領域，歡迎跨領域人才踴躍參與，一起打世界盃，成為國際頂尖人才：https://careerwistron.com/wsdrecruiting/