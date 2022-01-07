今年最夯禮盒？百元過爐加持小金磚 擊敗紅豆食府牛軋糖
距離農曆新年剩不到一個月，有送禮需求的民眾，紛紛開始找尋合適伴手禮，盤算如何用最划算的價錢，送出最大誠意，禮盒推薦成為近來網路熱門話題。PChome 24h購物今（7）日宣布年貨大街線上開跑，為了吸引買氣，業者同步公開近期伴手禮銷售排行，國產禮盒過去多年來，幾乎都是由紅豆食府的娃娃酥、牛軋糖組合稱王，但今年市場出現大黑馬，北港朝天宮推出的娃娃酥金磚小提盒，單盒百元出頭，還有「過爐加持」，一舉衝上國產禮盒冠軍，進口禮盒目前則以香港美心最受青睞。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-07 17:46:36
年前送禮需求大，無論是工作往來的客戶、過年拜訪親友，或是家長想謝謝老師平時對孩子的關照，促使禮盒成為置辦年貨的重點之一，PChome 24h購物也發現，年節禮盒搜尋量年增3倍。鎖定這波送禮商機，PChome 24h購物搶先公開站上銷售排行榜，作為民眾採買指南。從整體消費趨勢來看，主打喜氣開運、虎年特製款的人氣最高，且台灣民眾特愛買「俗擱大碗」的國產禮盒，佔整體銷量高達8成，老字號品牌銷量遙遙領先，熱銷價格帶落在120元至500元。
今年在PChome 24h購物線上獨賣的「北港朝天宮金磚小提盒」，由於價格僅百元出頭，加上金磚外型討喜，又有開運過爐加持，多送幾個也不會太心疼，一開賣就強勢登上銷售冠軍。第二名則是跳跳虎原味捲禮盒，2百多元出頭的價格，加上單支獨立包裝，成為近期大熱門。往年總是奪下銷售冠軍的紅豆食府禮盒，目前落居第五名，可喜的是價格未漲，頂著高貴的名店光環，依舊維持399元。
■國產禮盒TOP 5
TOP1：北港朝天宮金磚小提盒，特價138元。
TOP2：迪士尼跳跳虎維尼在一起禮盒，特價225元。
TOP3：快車肉乾虎年賀春禮盒(3入組)，特價499元。
TOP4：糖村法式牛軋糖，特價399元。
TOP5：紅豆食府人氣口味(3入組)，特價399元。
不能出國旅遊的限制下，收到異國禮盒讓人特別驚喜。PChome 24h購物今年引進逾百款進口禮盒，不過平均價格較國產禮盒高，熱銷價格帶落在400元至600元，其中日本禮盒整體銷售表現亮眼，像是百年和菓子老店中島大祥堂的餅乾禮盒，或者北海道的虎年限定款餅乾，都是今年熱門款。香港美心以「發財」為設計發想，搭配玫瑰金打造的貴氣禮盒，雖然要價破千元，仍強勢登上進口禮盒銷售冠軍。
■進口禮盒TOP 5
TOP1：香港美心齊來發財禮盒，特價1254元。
TOP2：Glico格力高福箱，特價399元。
TOP3：中島大祥堂Hitotoe蛋糕餅乾禮盒，特價780元。
TOP4：北海道卡芒貝爾華夫餅乾禮盒，特價299元。
TOP5：珍福宇宙×英記餅家聯名禮盒，特價799元。