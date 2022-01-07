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北市動物園虎年新活動！帶民眾用「保母視角」看動物趣聞

▲臺北市立動物園1-2月份每週四的上午11點，歡迎大家到無尾熊館和保育員聊聊Joey人工育幼的甘苦。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲臺北市立動物園1-2月份每週四的上午11點，歡迎大家到無尾熊館和保育員聊聊Joey人工育幼的甘苦。（圖／臺北市立動物園授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-07 17:50:47

臺北市立動物園為了迎接嶄新的2022年，特別推出全新的「Keeper's Talk（保母講古）」，每場次約15分鐘，以保育員的角度，和大家分享各種動物的趣事與日常相處，活動詳情請上動物園官網查詢

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2022年1-2月份的動物保母講古主題為「動物朋友迎新年」，自1月12日起，每逢週三到週六的上午11點，將由非洲動物區黑猩猩（週三）、無尾熊（週四）、兩棲爬蟲動物（週五）及熱帶雨林區-孟加拉虎（週六）的保育員們，親自為大家分享各種動物常識和趣聞，歡迎大小朋友踴躍參加。

▲每場「保母講古」正式登場前，保育員都經過無數次的排練（圖／臺北市立動物園授權提供） 
▲每場「保母講古」正式登場前，保育員都經過無數次的排練（圖／臺北市立動物園授權提供） 
黑猩猩是親緣關係最接近人類的動物，動物園黑猩猩家族中幾隻年紀較長的個體，牠們的身手或許不再像年輕時那樣靈活，但一舉一動都飽含著長期累積的學習經驗與生活智慧，非常值得後輩們學習仿效。無尾熊館自去（2011）年11月中旬啟動Joey人工哺育之後，保育員們得隨時上緊發條，留意Joey的進食、活動情形與健康狀況， 1-2月份每週四的上午11點，歡迎大家到無尾熊館和保育員聊聊Joey人工育幼的甘苦，或許還能打聽到Joey最新的成長狀況哦！

▲參加無尾熊「Keeper's Talk（保母講古）」，或許還能打聽到Joey最新的成長狀況哦！（圖／臺北市立動物園授權提供） 
▲參加無尾熊「Keeper's Talk（保母講古）」，或許還能打聽到Joey最新的成長狀況哦！（圖／臺北市立動物園授權提供） 
再過不到一個月的時間，就要迎接農曆春節了，明年是生肖「虎」年，孟加拉虎的保育員將和大家分享老虎在生態系中所扮演的角色，以及老虎在野外所面臨的生存危機。另外在分類學上，老虎、獅子、美洲豹、花豹及雪豹等同屬於貓科豹屬的大型貓科動物，因此兩棲爬蟲動物館的保育員，特地應景的為大家介紹幾種名字裡有虎、豹、獅的兩爬動物讓大家認識，邀請更多的動物朋友和我們一起熱鬧迎新年。（編輯：李惠婷） 

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