民眾湧入搶約第3劑！疫苗地圖官網癱瘓 恢復時間曝光
中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布，因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，即日起第3劑疫苗接種間隔縮短為12週，對象為所有滿18歲以上民眾。不過消息一出，疾管署「COVID-19防治一網通」就被擠爆癱瘓，截至截稿時間為止，記者實測仍無法連上網站。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 18:40:04｜2022-01-07 18:52:35
指揮中心說明，6日召開ACIP會議討論COVID-19疫苗接種策略，考量國內外疫情升溫，為降低社區傳播風險，專家指出，建議滿18歲以上民眾於完整接種COVID-19疫苗基礎劑12週後，應接種1劑追加劑，以提升個人及群體免疫力。
指揮中心表示，追加劑接種廠牌建議為以mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或蛋白質次單元疫苗(如高端)完成基礎劑：追加劑可以選擇接種Moderna(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗；若以AZ完成基礎劑：追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。
不過，實際上目前疾管署「COVID-19防治一網通」根本無法連線，網站呈現癱瘓狀態。對此，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，已知有當機狀況，預計晚間7點可恢復正常，呼籲民眾也可到各縣市衛生局網站查詢。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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