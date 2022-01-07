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民眾湧入搶約第3劑！疫苗地圖官網癱瘓　恢復時間曝光

▲實際前往疾管署「COVID-19疫苗防治一網通」網站，確實發現無法連上，癱瘓中。（圖／翻攝自「COVID-19疫苗防治一網通」網站）
▲實際前往疾管署「COVID-19疫苗防治一網通」網站，確實發現無法連上，癱瘓中。（圖／翻攝自「COVID-19疫苗防治一網通」網站）

編輯中心/綜合報導

2022-01-07 18:40:04｜2022-01-07 18:52:35

中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布，因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，即日起第3劑疫苗接種間隔縮短為12週，對象為所有滿18歲以上民眾。不過消息一出，疾管署「COVID-19防治一網通」就被擠爆癱瘓，截至截稿時間為止，記者實測仍無法連上網站。

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指揮中心說明，6日召開ACIP會議討論COVID-19疫苗接種策略，考量國內外疫情升溫，為降低社區傳播風險，專家指出，建議滿18歲以上民眾於完整接種COVID-19疫苗基礎劑12週後，應接種1劑追加劑，以提升個人及群體免疫力。

▲第三劑間隔即起縮短「至少12週」。（圖／指揮中心）
▲第三劑間隔即起縮短「至少12週」。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，追加劑接種廠牌建議為以mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或蛋白質次單元疫苗(如高端)完成基礎劑：追加劑可以選擇接種Moderna(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗；若以AZ完成基礎劑：追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。

不過，實際上目前疾管署「COVID-19防治一網通」根本無法連線，網站呈現癱瘓狀態。對此，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，已知有當機狀況，預計晚間7點可恢復正常，呼籲民眾也可到各縣市衛生局網站查詢。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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