罷昶及中二立委補選投票 中選會提醒9日0時起不得宣傳
第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選及臺北市第5選舉區立法委員林昶佐罷免案9日舉行投票，中選會暨台中市選委會、台北市選舉委員定會落實選務防疫措施外，也再次提醒前往投票的民眾務必遵守及配合各項防疫規定。
記者余祥／台北報導
2022-01-07 20:03:25
中選會也說明，政黨及任何人不得在選舉、罷免活動期間的每日上午7時前或下午10時後，從事公開的選舉、罷免宣傳活動，或是藉由其他公開競選、助選等活動宣傳支持或反對罷免行為，且是類活動應於1月8日下午10時以前結束；但不妨礙居民生活或社會安寧者，則不在此限。同時，中選會也再次強調，1月9日零時起，政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動，請民眾務必遵守；違反規定者，將處新臺幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。
中選會另表示，於1月9日投票時間截止前，政黨或任何人亦不得以任何方式，發布與此次選舉或罷免案有關的民意調查資料，也不得加以報導、散布、評論或引述；違反規定者，也是處新臺幣50萬元以上500萬元以下之罰鍰。
最後，中選會再次提醒民眾，投票日於投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，含監控行為在內，將由檢警機關依刑法第142條及第147條規定處理；此外，投票日投票所四周30公尺內，也不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，以免觸法。