臉書新增大量刪好友功能 一次砍光「沒有互動」的藏鏡人
臉書用久了，好友數愈來愈多，但隨著生活圈改變，有些人在現實中已好幾年沒有交集，看著對方臉書帳號想了很久，還是陌生到想不起來「您哪位」。歲末年終大掃除之際，有「好友潔癖」的用戶，經常會在此時進行人際關係大掃除。過去想要刪除臉書好友，必須一個一個解除朋友關係，現在臉書終於打算推出大量「解除好友」功能，據傳iOS版首發試用，可以一口氣砍掉「沒有互動」的朋友。果粉們趕緊打開臉書App，看看有沒有多了這項新功能。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-08 00:21:33｜2022-01-08 00:26:55
「阿榮福利味」站長阿榮分享，臉書終於生出大量「解除好友」的功能，在iPhone手機打開臉書，下方工具列點「朋友」→「管理」，可以進一步搜尋「最少互動」、「沒有共同朋友」、「你取消追蹤的朋友」3種類別，在「最少互動」類別中，會檢視過去90天內最少互動的朋友，可勾選多人一次大量解除朋友關係。不過阿榮提到，新功能可能還在測試階段，嘗試多次都出現「擷取資料時發生錯誤」，好不容易在iPad才成功使用新功能。
對於臉書可以大量刪除「沒互動」的朋友，不少網友興奮直呼：「水喔，這功能好」、「終於可以年終大掃除」，還有人笑稱馬上來「互動」一下。但部份用戶的臉書手機版還未開放這項新功能，點「朋友」後右側只顯示「排序」而非「管理」，只能選擇優先顯示新朋友或舊朋友。
新功能試用資格推估與臉書iOS版本沒有太大關係，《NOWnews今日新聞》記者實測，iOS版本更新至15.1、臉書手機版也更新至最新版348.2，但也還不能使用該項新功能。根據過去經驗，臉書釋出新功能都是灰度測試，也就是先開放少數用戶試用，進行小範圍嘗試，再逐漸擴放，直到新功能全面覆蓋到所有用戶，也就是常見的內部測試。果粉們趕緊打開手機，看看自己是不是「天選之人」。