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招考爆電子舞弊！不法獲利達上億元　中油中鋼：絕不寬貸

▲招考爆電子舞弊！中油中鋼表示絕不寬貸。（示意圖／取自Pixabay）
▲招考爆電子舞弊！中油中鋼表示絕不寬貸。（示意圖／取自Pixabay）

中央社

2022-01-08 08:45:57

（中央社記者曾智怡台北7日電）國營事業爆電子舞弊，初估5年來上百人作弊、舞弊集團獲利新台幣上億元；中油、台電、中鋼皆表示，全力配合檢方偵辦，一經查實，將依規定處置絕不寬貸，並強調會持續精進防弊措施，嚇阻舞弊歪風。

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高雄地檢署7日下午指出，去年接獲檢舉，中油、中鋼、台電等國營事業有考生舞弊，至今陸續前往涉案人士住處等地搜索，傳訊8名被告及多名證人，並扣得大量手機、藍芽耳機及偵測舞弊器材等電子舞弊器材。

經濟部國營會告訴中央社記者，將提供相關資料，全力配合檢方偵辦，若最終確定有舞弊情事，將終止該國營事業員工的勞動契約，至於其他刑責則遵照檢方偵查結果。

中油表示，持續配合檢調調查，待明確事證出爐、罪證確鑿時，將依照公司相關規則辦理懲處，取消員工勞動合約；此外，中油會持續加強防弊措施，考試當天都會請檢調、警察系統協助提供電子偵防設施，預防舞弊狀況，確保考生能公平境爭。

中鋼指出，目前已進入司法偵辦階段，公司全力配合偵辦，一經查實，將依規定處置絕不寬貸；同時，中鋼也會持續掌握檢調進度，相信此案將有助於未來強化防弊措施參考。

台電同樣表示，尊重並積極配合調查，如有確定涉及不法「絕不護短」。針對考生舞弊、冒名頂替等重大違規情事者，會依甄試簡章規定以除名處理；至於在職涉嫌舞弊仲介者，除須負相關法律責任外，也將提報獎懲委員會追究行政責任。

台電進一步說，為招募優秀技術人才並確保甄試公平性，新進僱用人員甄試各階段已採取多項防弊措施，將持續精進防弊作為，盼能嚇阻舞弊歪風。

經清查，電子舞弊集團自民國105年至今已介入至少10次國營事業考試，上榜的作弊考生人數初估上百人；若以每人委請作弊費用最少120萬元計算，集團不法獲利初估達1億2120萬元以上。

面對日益猖獗的電子舞弊，國營會強調，考場外一向都有設置電子阻斷設備，會持續落實各項防弊措施。（編輯：潘羿菁）

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