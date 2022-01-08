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網徵求厲害火鍋料　眾人喊「這牌」一生推：再也不吃別家

▲天冷就是要吃鍋，網友徵求「厲害的火鍋料」，眾人齊推南門魚丸店、三記魚餃、霸味鈴鈴卷，號稱一生推。（圖／取自「風塵萬里旅人手札」）
▲天冷就是要吃鍋，網友徵求「厲害的火鍋料」，眾人齊推南門魚丸店、三記魚餃、霸味鈴鈴卷，號稱一生推。（圖／取自「風塵萬里旅人手札」）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-08 10:33:22｜2022-01-08 10:37:46

下周北部低溫探9度，天冷就是要吃鍋，不然要幹嘛！有網友上網徵求「厲害的火鍋料」，挖出不少懂吃食客的心頭好，眾人激推南門魚丸店、三記魚餃、霸味鈴鈴捲等內行必吃火鍋料。過去美食線記者資歷長達20年的沈軒毅（餓童），也大方分享口袋名單，力薦基隆必吃的蛋腸，號稱火鍋界的馬卡龍。

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▲煮熟的蛋腸號稱火鍋界的馬卡龍。（圖／取自「風塵萬里旅人手札」）
▲煮熟的蛋腸號稱火鍋界的馬卡龍。（圖／取自「風塵萬里旅人手札」）
誰說火鍋料只是在吃澱粉？那是因為還沒遇到命定的餃類，也是整鍋靈魂之一。有網友上網發問，1月到3月開鍋頻率高，各式火鍋聚會排山倒海而來，希望徵求「厲害的火鍋料」。該文引起討論，其他人紛紛貢獻珍貴的「人生經驗」，推薦此生必吃火鍋料。

眾人幾乎一面倒向南門魚丸店，開店至今逾70年歷史，除了店內招牌的的手工蛋餃，有人認為更該吃香菇蛋餃，更香更好吃。「推這家，我們家都買香菇冬筍蛋餃」、「這間的芋頭蛋餃也很好吃」、「都去南門市場裡的編號A24.25，南門魚丸店買芋頭蛋餃和手工燕餃」。想吃南門魚丸店的火鍋料，除了親自到南門市場買、或透過Uber Eats下單外送，在美福食集、家樂福線上購物有上架部份品項，單盒平均價格落在160元至180元。

▲南門魚丸店的餃類眾多，個人愛好不同，香菇蛋餃、香菇冬筍蛋餃、芋頭蛋餃都有支持者。（圖／取自Uber Eats）
▲南門魚丸店的餃類眾多，個人愛好不同，香菇蛋餃、香菇冬筍蛋餃、芋頭蛋餃都有支持者。（圖／取自Uber Eats）
除了老店南門魚丸店，另一家被全場推到不行的，則是名氣極高的三記魚餃，「魚餃打遍天下無敵手，現在吃火鍋都不買其他丸子」、「被搶先一步了，唯一支持基隆三記魚餃」、「三記魚餃蝦餃，一盒70~90元不等，去傳統市場或是家樂福買」、「三記跟南門魚丸店，在美福都有販售，我都直接在美福一次搞定。」據了解，三記魚餃原門市目前已不接散客、不零售，可別白跑一趟。

▲三記魚餃幾乎是多數人的一生推，目前在許多通路都有上架，基隆店面已暫時不接散客、不零售。（圖／民眾提供）
▲三記魚餃幾乎是多數人的一生推，目前在許多通路都有上架，基隆店面已暫時不接散客、不零售。（圖／民眾提供）
其他狠角色火鍋料還有「霸味鈴鈴卷好吃」、「大推鈴鈴卷」、「石二鍋的芋頭貢丸，全聯有賣容易取得」、「新竹ㄤ咕麵的芋頭貢丸也好好吃，用LINE訂宅配送來」、「推品興行澎湖花枝漿」。

▲霸味鈴鈴卷是冬天熱門的團購商品。（圖／取自蝦皮購物）
▲霸味鈴鈴卷是冬天熱門的團購商品。（圖／取自蝦皮購物）
過去曾任美食線記者資歷長達20年的沈軒毅（餓童），著有《餓童家便當日常》一書，吃遍全台美食、看過無數大師料理的他，也大方分享自己的口袋名單：「基隆必吃的蛋腸，號稱火鍋界的馬卡龍」。

▲煮熟的蛋腸外型極似馬卡龍。（圖／沈軒毅提供）
▲煮熟的蛋腸外型極似馬卡龍。（圖／沈軒毅提供）
沈軒毅解釋，蛋腸就是腸衣灌入蛋汁做成，保存期限約2、3天，切小段煮過後，腸衣會縮起來，因此看起來就像馬卡龍，他也提到，基隆火鍋店都會有這款火鍋料，只是目前似乎只剩一家業者在做。

▲蛋腸是用腸衣灌入蛋汁做成。（圖／沈軒毅提供）
▲蛋腸是用腸衣灌入蛋汁做成。（圖／沈軒毅提供）
至於其他火鍋料，他細數，「北部就是基隆的三記最有名，我最愛魚餃。」而鈴鈴卷則是馬來西亞人很愛的火鍋料，「燙3秒就軟了，我吃過覺得還好。」嘗過眾多好料的他也笑稱：「其實我覺得，吃火鍋最經典不敗的就是…科學麵。」

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