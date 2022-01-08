台股刷新歷史天價！專家呼籲關注兩重量級法說會

三大法人方面，土洋法人不同調，外資雖然周四、周五連兩日賣超，不過單週合計仍買超299.59億元，自營商則賣超41.27億元，投信法人也逢高調節0.47億元，三大法人單週合計買超台股257.85億元。
PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，儘管新種變異病毒Omicron來襲，加深市場的不確定因子，台股7日也受到國內疫情升溫影響，指數出現明顯拉回，然全球疫苗完整接種率已超過5成，台灣接種兩劑疫苗比率達69%，至少接種第一劑疫苗的接種率更達將近8成之高，加上各國對於防疫應變力已明顯提升，預期疫情對全球經濟復甦態勢的影響有限，況且，台灣具強韌的企業基本面，加上台灣防疫共識居全球前段班，預期本次因為疫情的拉回，反而是台股良好的買點，投資人宜逢低擇優布局。
葉獻文進一步表示，下周有兩大重量級法說會將登場，一為晶圓龍頭大廠，一為光學鏡頭大廠，預期晶圓龍頭大廠的法說將持續報喜，呈現淡季不淡，除為科技產業的重要風向球外，亦有助於整體多頭買盤信心，而台股春節前的各廠商法說內容，整體應以正向趨勢為主。
至於聯準會可能提早升息，造成市場出現大幅度震盪，葉獻文認為，市場對於今年升息已有高度共識，並非新聞，從歷史經驗來看，升息之前確實市場會出現震盪幅度加劇，然升息之後往往多頭再度重掌兵符，甚至能突破升息前的高點，加上今年全球景氣持續看升，股市沒有看壞的理由，投資人反而可以趁著升息前的市場震盪尋找低檔布局機會。
葉獻文建議，在類股挑選上，不妨以半導體、網路通訊、電子零組件、其他電子，以及預期漲價的景氣循環類股為主，而具有規格升級之產業預期也將成為資金聚焦之處。
我是廣告 請繼續往下閱讀