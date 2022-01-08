2021年買過最值得的東西是？網全喊「它」爽賺3倍：舒服
無論順遂與否，告別了2021年，來到全新的2022年，你目前有買了什麼值得的東西嗎？就有網友表示他2021年「買過最值得的東西」是電子閱讀器，因此好奇發問「大家2021年有買過什麼覺得很值得的東西嗎」，貼文一出，網友全喊「長榮股票」，直呼「真的舒服」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 10:29:35
該名網友在PTT以「 2021買過最值得的東西」為題發文，表示最近在看2021年的消費紀錄，入了很多坑，像是全景相機、生存遊戲、把桌電換成apple全家桶，也買了一堆衣服、眼鏡、手錶、飾品和貓砂機，「可是覺得最值得投資的還是電子閱讀器，終於戒掉每天下班無意義滑PTT的習慣」。
原PO接著說，可惜他買太小台，於是今年又買了一台10吋的拿來看pdf，「覺得能把錢換成知識很值得，只要能讓我離開電腦桌就是好的投資」，他在年初把桌電換成macbook＋外接鍵鼠螢幕也是為了這個，「但好像沒啥用，照樣黏在電腦前，終於找到脫離網路成癮的解決方法了，想問大家2021有買過什麼覺得很值得的東西嗎」？
貼文一出，最多網友認為2021買過最值得的東西是「長榮股票」，「長榮股票，賺3倍多」、「航運股，真的舒服」、「長榮股票」、「長榮的股票」、「40元的長榮，給你參考」。
不過，也有網友表示，「房子」、「閱讀器、筆電、隨身果汁機」、「iPad Pro」、「掃拖機器人」、「除濕機」、「電子閱讀器真的相見恨晚，我買七吋的出去隨時攜帶，別在滑手機時我能多看幾頁書，因為這樣今年多看了不少書」、「洗碗機」、「Chanel經典款」、「switch，好多精美的遊戲可以玩」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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