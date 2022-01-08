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《全明星》何孟遠劈腿被封殺　靠「狂嗑10吋蛋糕」度低潮

▲何孟遠在《全明星》劈腿被封殺，近日難得露臉。（圖／何孟遠臉書）
▲何孟遠在《全明星》劈腿被封殺，近日難得露臉。（圖／何孟遠臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-01-08 11:10:00

何孟遠去年4月被爆出在《全明星運動會2》與采子（謝采紋）產生情愫，背叛女友荳荳（何紫妍），最後宣布退出該節目，而采子則是遭當時的老闆兼男友邱鋒澤解約。采子在第一時間選擇拍影片道歉，接著就杳無音訊，如今事隔9個月，何孟遠昨（7）日晚間難得透過臉書直播，露出久違的笑容，不過眼角周圍的黑眼圈仍能看出疲態，他除了吐露這段期間「被封殺」的心聲之外，表示也曾因低潮而暴飲暴食。

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▲何孟遠開直播與粉絲互動。（圖／何孟遠臉書）
▲何孟遠開直播與粉絲互動。（圖／何孟遠臉書）
▲邱鋒澤（右）與采子（左）先前常在IG上秀出好感情，沒想到卻慘遭劈腿。（圖／翻攝邱鋒澤IG）▲邱鋒澤（右）與采子（左）最後不歡而散。（圖／邱鋒澤IG）
何孟遠透露與《全明星運動會2》的隊員已經鮮少聯絡，不過大家偶爾會在同個群組聊天，隨後就談到自己劈腿醜聞，坦言當時有刻意封閉自我：「我不敢去見任何人，也很少與朋友見面。」表示該事確實造成他內心很大的陰影：「我花了好久的時間都走不出來，也嘗試做很多事情，但總是陷入低迷的狀態。」何孟遠透露自己睡眠品質差，當獨自一人時，總會日有所思、夜有所夢：「我不知道為什麼晚上的氛圍特別容易想到一些事情，某一些埋藏在心裡的事情就會浮出。」

何孟遠表示現在很努力在做自己，不過可能還需要一些時間，才會回歸螢光幕，目前則是計畫在YouTube頻道上多花一些心力，平時也透過健身、運動來調整好狀態，透露曾有暴食症的現象：「我會去買8、10吋的蛋糕，一個晚上把它嗑掉。」至於未來是否有機會再參與《全明星運動會》，何孟遠笑說已經回不去，現在就是多走出去戶外，與朋友聊聊天和試著接觸人群。

▲何孟遠私訊調情女友荳荳閨密采子，發聲明道歉。（圖／翻攝何孟遠IG）
▲何孟遠因劈腿醜聞退出《全明星運動會2》。（圖／何孟遠IG）
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