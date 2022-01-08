外籍移工「月薪6萬」狠甩台人！網反揭辛酸內幕：不意外
國內外籍移工人數眾多，他們也是台灣勞動力的一大主力，近日網路上瘋傳一名移工去年3月的薪資條，月領超過6萬元，讓有些人羨慕又驚訝，也有些人反酸台人「不努力」，不過貼文一出，更有人揭開現今社會現況，無奈感嘆「不意外」、「台灣人加班也沒加班費」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 11:22:57
有網友在PTT發文，貼出外籍移工的薪資條，從圖片中可以看到，該名移工一個月上班22天，底薪為26500元，但加上全勤獎金、生產獎金、績效獎金與加班費，共領62709元，但實際工作天數則高達32天，讓他驚嘆「太厲害了吧，比一堆台灣人還高，是外籍勞工比較有生產力嗎？怎麼薪水比台灣本國人還高呢？大家不能再歧視移工了啦，他們的薪水都已經打贏台灣本地人了」。
此外，也有網友在PTT以「你們能像移工一樣月休只有2-4天嗎」為題發文，表示當他看見移工薪資單，薪水高達6萬多元，感到佩服又好奇「應該都是加班加到爆來的，應該是1-6都在加班，有的甚至禮拜天也加班」。
他接著說，雖然薪水多，但這樣無止境加班，不知台灣人能否接受，「你們有辦法像他們這樣生活嗎？為什麼感覺他們每天都很開心，在工業區跑來跑去，有沒有八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「想也知道是瘋狂加班換來的」、「住在公司跟上班很像，不如上班還有錢」；也有不少人開始反省，「台灣一堆廢人好吃懶做啊」、「移工只是身分，但人家就是做你不做的」、「台灣人還會酸肯幹的」、「人家肯做，沒什麼好嘴的」。
更有網友開始感嘆「台灣社會現況」，表示不管加班到多晚，仍抵擋不過高物價、房價，反觀移工在台灣賺一年可以抵家鄉十年，當然樂意，「以東南亞當地薪資來算，六萬可能是10倍薪喔，想一下在台灣做一年抵家鄉十年，好像可以開心」、「人家移工賺5年回家買房，你勒？」、「我加40小時錢都沒這麼多」、「所以台灣人是真的吃不了苦嗎？有多少台灣人加了一堆班結果根本沒加班費的」、「我們做10年廁所都買不起」、「如果賺的錢夠我五年內買房，當然ok」、「移工肯拚肯做不意外」、「人家來賺錢的」、「人家做十年，回國舒服一輩子，是你拼不拼」。（編輯：郭佩蓉）