62歲葉璦菱「黑色透膚絲襪」曬美腿 合體兒子ØZI如姊弟
《歡樂好聲音2》中文版特別邀請到台灣金嗓歌后葉璦菱擔任「克勞莉小姐」配音，和嘻哈饒舌歌手ØZI擔任無尾熊「巴斯特穆恩」配音，母子搭檔首度為好萊塢賣座動畫獻聲。葉璦菱表示：「可以和兒子ØZI一起參與配音，而且我們也都是第一次挑戰配音這項工作，覺得很新鮮也很好玩，兒子覺得克勞莉小姐這個角色很適合我，說我是被歌手耽誤的配音員，她的聲音和我平常在家裡講話時的聲調有點像，很溫柔也不太愛大聲說話，個性上很爽朗很樂觀跟我也蠻相似的。」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-08 12:29:28
葉璦菱透露：「配音工作對我而言，一切都很順利也沒有很大的困難，就像以前唱歌在錄音室的時候，也是常常需要用到不同的聲音去詮釋一首歌曲，比如說哽咽音的表現，或是高音的聲音情緒要奔放...等等，因此配音對歌手來說只是把唱歌變成是在講話，所以並不會覺得難度很高，還希望以後能有多點機會可以參與配音工作。」
ØZI則說:「接到這個配音邀約真的非常開心，雖然配音工作也是在錄音室，但是要去揣摩演出一個角色已經是跳脫原本的舒適圈，去嘗試一個新工作，挑戰一下自我，因為一直都想要有演戲的機會，那配音就是讓我邁入演戲工作的一小步。」ØZI表示自己跟巴斯特穆恩很像，超在乎別人對自己的評價，無論是好或壞，說不在乎都是騙人的，因為創作就像是把自己的一部分拿出來呈現給大家，難免會在乎別人對你的看法。當遇到挫折和瓶頸的時候，ØZI會選擇出國散心把腦袋清空，暫時忘記工作相關的事情，給自己心靈一些滋養的時間，把腳步放慢歸零後再重整思緒，這樣就會有能量可以繼續走下去了。